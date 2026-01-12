こんにちは、久留米大学3年の北里美弥です！

前回の「あしあと日記」から、気が付けば半年以上がたっていました。今回は、この半年間の出来事、そこで考えたことについて書こうと思います。

2024年の私は「YYコンテスト」という社会課題解決を目的としたビジネスコンテストに参加し、難病の人の働き方を支えるサービスを提案しました。ありがたいことに企業賞を頂き、その時は「このプランで起業しよう」と本気で考えていました。

一方で心のどこかに引っかかっていたのは「大学生の今だからこそできることをしたい」との思いでした。

残り1年半の学生生活で、自分が本当にやりたいことは何なのか。ビジネスコンテストのプランを「事業」として進めることなのか。それとも別の形で社会と関わることなのか。悩んだ末、私が選んだのは起業ではなく「活動する」という道でした。

YYコンテストと並行して、難病の若い世代によるコミュニティーづくりにも取り組んでいました。まずはこの団体の運営に専念しました。

ただ、私はこれまで1人で活動してきたため、チームで何かを進める経験がほとんどありませんでした。加えてメンバー全員が学生で、学業との両立も難しくなり、試行錯誤の末、この団体としての活動はいったん区切りをつけることになりました。

同じ時期に、久留米大学の学生として別の学生団体も立ち上げていました。そこでもメンバー間の熱量の差やチームマネジメントの難しさに直面し、イベントを何度か開催して、活動を終える決断をしました。

大学1年から活動を続けてきて、これほど物事が思うように進まなかった経験は初めてでした。二つの団体を通して、チームで何かを成し遂げる難しさ、何より自分自身の未熟さを痛感しました。

それでも「何かをしたい」という気持ちだけは消えませんでした。そんなとき、同じ学科の友人から「昔、久留米で開かれていたよさこいのお祭りを復活させたいんだよね」という話を聞きました。

その瞬間、「めちゃくちゃいいじゃん！」と心が動きました。「私たち、福祉を学んでいるし、誰でも来られるお祭りにしたいね」。そんな会話から話が一気に進み、気付けば4時間も話し込み、企画書を作成しました。

翌日には社会福祉学科の先生の元へ行き、アドバイスをもらいました。3日後には、かつて祭りが開かれていた場所であり、友人がよさこいと出会った場所でもある久留米シティプラザ六角堂広場を予約しました。

今回、私たちがこのお祭りで目指しているのは「やってみたい」と「好き」が言える場をつくることです。

友人は久留米の祭りをきっかけによさこいの魅力に出会って「やってみたい」と思い、大学のよさこいサークルで活動していました。よさこいが心から好きな人です。

一方で私は、大学生になってから、プロジェクトを立ち上げ、ビジネスコンテストに参加するなど、心にずっとあった「とにかく自分でやってみたい！」を実践してきました。専攻である社会福祉を学ぶ中で「福祉が好き」という思いも強かったです。

それぞれの「好き」と「やってみたい」が生まれた場所である久留米で、お祭りをもう一度開きたい。そんな思いが重なり、今回の企画が動き出しました。

現時点での計画では、体験型ブースを設けて、当日の来場者に「ちょっとやってみたいな」と思える空間づくりを考えています。そこで生まれた「やってみたい」や「好き」という気持ちが将来の何かにつながっていく…そんなきっかけの場になればと願っています。

大きな挑戦です。開催日は2026年4月18日に決まりました。さらに多くの人を巻き込みながら、少しずつ形にしていきます。応援していただけたら、うれしいです！

…と、ここまで書いて不測の事態が起きました。友人が学業に専念するため、プロジェクトから離れることになったのです。

不安を感じることもありましたが、それでも今は一緒に運営を支えてくるメンバーや、応援してくださっている方々がいます。たくさんの支えに背中を押されながら、このお祭りを前に進めていきたいと思います！

最後まで読んでいただき、ありがとうございまし！

