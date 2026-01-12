¡ÖÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÃËÁ°¤¹¤®¤ë¡×Ëë²¼ÎÏ»Î¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÈ´·²¡×¥Õ¥¡¥ó¤¯¤®ÉÕ¤±
¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þ½éÆü¡þ11Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡É¤ÎËë²¼¥¤¥±¥á¥óÎÏ»Î¡ÊÁ´¿È¡Ë
¡¡Åì¤Î²ÖÆ»¤«¤éñ¥ÁÖ¤ÈÅÐ¾ì¤·¡¢ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤¬¤¯¤®ÉÕ¤±¡£¿ÈÄ¹185¥»¥ó¥Á¡¢120¥¥í¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ëÊÂ¤ß¤ÎÂÎ¶í¤ò¸Ø¤ë23ºÐ¤Î¼ãÉð¼Ô¤Ë¡ÖÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÃËÁ°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö±óÌÜ¤Ç¤â¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÈ´·²¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ëë²¼¾å°Ì¤ÎÅÚÉ¶¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ëë²¼¶åËçÌÜ¡¦ÎµæÆ¡ÊÄÉ¼êÉ÷¡Ë¡£ÎµæÆ¤Ï·§ËÜ¸©±§ÅÚ»Ô½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£ÎáÏÂ¼·Ç¯¼··î¾ì½ê¤ËËë²¼ºÇ²¼°Ì³ÊÉÕ½Ð¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ó¤À´üÂÔ¤Î¥Û¡¼¥×¤À¡£
¡¡¤Þ¤Àñþ¡Ê¤Þ¤²¡Ë¤¬·ë¤¨¤Ê¤¤¡Ö¤¶¤ó¤Ð¤éÈ±¡×¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀ°¤Ã¤¿¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÏÅÚÉ¶¾å¤Ç¤Ò¤È¤¤ï°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢Ãå¼Â¤ËÈÖÉÕ¤ò¾å¤²¡¢º£¾ì½ê¤Ï4¾ì½êÏ¢Â³¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤òÌÜ»Ø¤¹¾¡Éé¤Î¾ì½ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ëë²¼¶åËçÌÜ¡¦ÍòÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤é·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍòÉÙ»Î¤Ë±¦ÏÓ¤òÊú¤¨¤é¤ì¤ÆÇØ¸å¤ò¼è¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÇ´¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯ÅÚÉ¶¤Î³°¤ØÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡£´üÂÔ¤ÎÎµæÆ¤Ï½éÆü¡¢²ù¤·¤¤¹õÀ±È¯¿Ê¡£¾¡¤Ã¤¿ÍòÉÙ»Î¤Ï1¾¡0ÇÔ¡£
¡¡·ë²Ì¤³¤½¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ABEMA¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ°¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¡Ö±óÌÜ¤Ç¤â¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÈþ·Á¡×¡Ö»Í¸Ô¤âåºÎï¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÈ´·²¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬»¦Åþ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇÔ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¸«¤»¤¿É½¾ð¤Ë¡Ö²ù¤·¤½¤¦¤Ê´é¤â¥¤¥±¥á¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÅ£ÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë