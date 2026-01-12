キューバは11日、トランプ米大統領による合意締結の要求を拒否した/Ramon Espinosa/AP

（CNN）キューバのディアスカネル大統領は11日、トランプ米大統領による合意締結の要求を拒否した。キューバは独立した主権国家であり、指図を受けることはないとしている。

「我々の行動を指図する者はいない」と、ディアスカネル氏はX（旧ツイッター）で述べた。「キューバは攻撃していない。米国から66年間攻撃されてきたが、我々は威嚇しないし、最後の血の一滴が流れるまで祖国を守る覚悟だ」

ディアスカネル氏は、あらゆるもの、たとえ「人命さえも」をビジネスに変える者たちにキューバを非難する道徳的権限はないとも断じた。

この発言の前にトランプ氏はキューバへの圧力を強め、「米国との合意を強く勧める」と呼びかけ、ベネズエラの石油産業からこれ以上金銭を受け取らないよう求めていた。

キューバのロドリゲス外相は、同国には米国の圧力を受けることなく経済的パートナーから燃料を輸入する「絶対的な権利」があると反論。また、キューバが石油や金銭と引き換えにベネズエラに「警護サービス」を提供しているというトランプ氏の主張を否定した。

ロドリゲス氏は、「米国は、キューバと西半球だけでなく、世界全体の平和と安全を脅かす、犯罪的で制御不能な覇権国家のように振る舞っている」と批判した。