¡ÈÅ·¹Ä¤Î·»¡É¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢½½¿ô²¯±ß¤òñÙ¤·¼è¤ë¡Ä¡¡¡ÖÇò¿Î²¦º¾¾Î»ö·ï¡×¤Î¡È¤ªÁÆËö¡É¤Ê¼ÂÂÖ
SNS¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ä¥áー¥ë¤ÇÃ¯¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡¢¸ÀÍÕ¹ª¤ß¤ËÍ¶Æ³¤·¤Æ¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¼ê¸ý¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ×¤·¤¤¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë»ö¼Â³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤¦°ÊÁ°¤ÎÆüËÜ¤Ë¤â¡¢¤è¤êÂçÃÀ¤Ê¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·º¾µ½¤ÏÂ¸ºß¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢Æ²¡¹¤È¡Ö¹ÄÂ²¡×¤òÌ¾¾è¤ê¡¢¿Í¡¹¤«¤é¶âÁ¬¤òº¾¼è¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥Æ¥ó»Õ¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤Î¤À¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢20À¤µªËö¤Ëµ¯¤¤¿¡ÖÇò¿Î²¦º¾¾Î»ö·ï¡×¤ÎÅ¿Ëö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¡Ê¥ß¥¾¥í¥®¡¦¥À¥¤¥¹¥±¡Ë
1980Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢¾¼ÏÂËö´ü¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÏÃÏ²Á¤È³ô²Á¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¶ä¹Ô¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÍ»»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¡¢¡ÈÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Î¤´Íî°ý¡Ê¤é¤¯¤¤¤ó¡Ë¡É¡ÖÇò¿Î²¦¡Ê¤·¤í¤Ò¤È¤ª¤¦¡Ë¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤¬¸½¤ì¤¿¡£
¼«¾Î¡ÈÇò¿Î²¦¡É¤é¤Î¼ê¸ý¤Ï°ì¼ï¤Î¡ÖM»ñ¶âº¾µ½¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
M»ñ¶âº¾µ½¤È¤Ï¡¢Àï¸å¤ÎÀêÎÎ´ü¤ËGHQ¤¬´ÉÍý¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¸øÅª¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶ËÈë»ñ¶â¡ÖM»ñ¶â¡×¤«¤é¤Îµð³ÛÍ»»ñ¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¼ê¿ôÎÁ¡¦ÊÝ¾Ú¶â¤Ê¤É¤òÀèÊ§¤¤¤µ¤»¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤ë¼ê¸ý¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢²Í¶õ¤Î»ñ¶âÌ¾¤¬¡ÖM»ñ¶â¡×¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î¼ê¸ý¤Îµð³ÛÍ»»ñº¾µ½¤ò»Ø¤·¤Æ¡¢¡ÖM»ñ¶âº¾µ½¡×¤ÈÁí¾Î¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ËÜ·ï¤Ç¤Ïº¾µ½»Õ¤Î°ìÇÉ¤¬¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÃæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤ä»ñ»º²È¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¡ÈÇò¿Î²¦¡É¤¬¹Ä¼¼¤ÎÂ¿³Û¤Î»ñ¶â¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤½¤Î»ñ¶â¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î°éÀ®»ñ¶â¤È¤·¤ÆÍ»»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î»ö¶È¤Ï¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¹Ä¼¼¤¬¸å±ç¤ò¹Ô¤¦¡×¤Ê¤É¤È»ý¤Á¤«¤±¡¢²¿²¯±ß¡¢²¿½½²¯±ß¤ÎÍ»»ñ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¡¡¡¡
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢·ÀÌó¶â¤Ê¤É¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¿ôÉ´Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤ï¤»¤¿¤Î¤À¡£°ìÎ®¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥¤¥«¥µ¥Þ¼°Åµ¤ò³«ºÅ
»öÁ°¸ò¾Ä¤ÏÂ¾¤ÎÃç´Ö¤¬¹Ô¤¤¡¢¡ÈÇò¿Î²¦¡ÉËÜ¿Í¤Ï²¹Â¸¤µ¤ì¤¿¡£°ìÇÉ¤Ï¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç°ìÎ®¥Û¥Æ¥ë¤Î±ã²ñ¾ì¤Ç¼°ÅµÉ÷¤ÎºÅ¤·¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó³«¤¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¸Æ¤Ó½¸¤á¤¿¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÇò¿Î²¦¡É¤¬¹ÄÂ²É÷¤Î°áÁõ¤òÃå¤ÆÆþ¾ì¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼¹»ö¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¼«¾Î¡ÈÅÏÊÕÅÂ²¼¡É¤Ê¤ë¼Ô¤¬¤¦¤ä¤¦¤ä¤·¤¯Æ¬¤ò²¼¤²¡¢¾ì¤òËÜÊª¤é¤·¤¯±é½Ð¤·¤¿¡£¿¿Áê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤±ýÇ¯¤Î¿Íµ¤²Î¼ê¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡Ö·¯¤¬Âå¡×¤ò²Î¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÈÇò¿Î²¦¡É¤¬»²²Ã¼Ô¤ËµÆ¤Î¸æÌæÆþ¤ê¤Î´¶¼Õ¾õ¤ò¼êÅÏ¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¾Þ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·®¾Ï¤é¤·¤¤â¤Î¤ò¼ø¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿±é½Ð¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤½¤Î¶õµ¤¤Ë°û¤Þ¤ì¡¢¡ÈÇò¿Î²¦¡É¤ò¤ä¤ó¤´¤È¤Ê¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¿Í¤À¤È¿®¤¸¤¿¡£
1989Ç¯¤ËÅö»þ¤Î¹ÄÂÀ»ÒÌÀ¿Î¿Æ²¦¤¬Å·¹Ä¤ËÂ¨°Ì¤·¡¢¸µ¹æ¤¬¡ÖÊ¿À®¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â°ìÏ¢¤Îº¾µ½¹Ô°Ù¤ÏÂ³¤±¤é¤ì¤¿¡£ÀßÄê¾å¡¢¡ÈÇò¿Î²¦¡É¤Ï¼«¾Î¡ÈÅ·¹Ä¤Î·»¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂæÏÑ¤Ç¤â²ø¤·¤¤Æ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Û¥éÏÃ¤Î¥¹¥±ー¥ë¤Ï¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢µìÄ«Á¯²¦Â²¤Î¡ÈÅÂ²¼¡É¤ä¡¢Ëþ½£¹ñ¹ÄÄë¤ÎÄï¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤¹º¾µ½Ãç´Ö¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤Þ¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¡¢Èï³²³Û¤Ï½½¿ô²¯±ßµ¬ÌÏ¡Ä
90Ç¯Âå½é´ü¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤¬°ìÈÌ²ÈÄí¤ËÉáµÚ¤¹¤ëÁ°¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¿¤ï¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤â¡ÖÇò¿Î²¦¡¡º¾µ½¡×¤È¸¡º÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Â¿³Û¤Î¶âÁ¬¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Èï³²³Û¤Ï½½¿ô²¯±ßµ¬ÌÏ¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤ä¤¬¤Æ¡¢¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÈï³²ÆÏ¤¬Áê¼¡¤®¡¢1992Ç¯7·î23Æü¡¢¡ÈÇò¿Î²¦¡É¤é¤ÏÉÙ»³¸©·Ù¤Ëº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£1995Ç¯¡¢¼ÂºÝ¤Ï¼çÈÈ¤À¤Ã¤¿¡ÈÅÏÊÕÅÂ²¼¡É¤³¤È£×¡ÊÅö»þ62¡Ë¤ËÄ¨Ìò8Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬¤¯¤À¤Ã¤¿¡£¡ÈÇò¿Î²¦¡É¤³¤ÈS¡ÊÅö»þ68¡Ë¤ä¡¢Ãç´Ö¿ôÌ¾¤âº¾µ½¤Û¤¦½õ¤Ê¤É¤ÇÍºá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÈÇò¿Î²¦¡É°ìÇÉ¤Î¤ªÁÆËö¤¹¤®¤ë¥¥ã¥éÀßÄê
¡ÈÇò¿Î²¦¡É°ìÇÉ¤Ï¡¢Ê·°Ïµ¤ºî¤ê¤Ë¤ÏÄ¹¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÉôÊ¬¤Ç¤Ïº¾µ½¤È¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤â¤ªÁÆËö¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Íー¥ß¥ó¥°¤À¡£¡ÈÇò¿Î²¦¡É¤ÏÌÀ¿Î¿Æ²¦¡Ê¸½¾å¹Ä¡Ë¤Î·»¤À¤È¼«¾Î¤·¤¿¡£¸½¾å¹Ä¤Ë¤ÏÄï¤Ç¤¢¤ë¾ïÎ¦µÜÀµ¿Î¿Æ²¦¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¸øÅª¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë·»¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
¾ïÎ¦µÜÀµ¿Î¿Æ²¦¤Î¡Ö¾ïÎ¦µÜ¡×¤Ï¡¢¡Ö½©¼ÄµÜ¡×¡Ö»°³ÞµÜ¡×¡Ö¹â±ßµÜ¡×¤ÈÆ±¤¸¡ÈµÜ¹æ¡É¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÀµ¿Î¡×¤Ï¸Ä¿ÍÌ¾¡¢¡Ö¿Æ²¦¡×¤Ï¿È°Ì¡Ê¤·¤ó¤¤¡Ë¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÎÄï¤Ï¡¢ÃáÉãµÜð¶¿Î¡Ê¤ä¤¹¤Ò¤È¡Ë¿Æ²¦¡¢¹â¾¾µÜÀë¿Î¡Ê¤Î¤Ö¤Ò¤È¡Ë¿Æ²¦¡¢»°³ÞµÜ¿ò¿Î¡Ê¤¿¤«¤Ò¤È¡Ë¿Æ²¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇò¿Î²¦¡×¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¡ÈÇò¿Î²¦¡É¤Ï¡ÖÇòÖºÀ¿ºÈÅÂ²¼¡×¤È¤âÌ¾¾è¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¹ÄÂ²¤ÎÌ¾Á°¤È¤·¤Æ¥¤¥ì¥®¥å¥éー¤¹¤®¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖÇò¡×¤ÏËÜÌ¾¤«¤é°ìÊ¸»ú¤È¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÈÅÏÊÕÅÂ²¼¡É¤È¤¤¤¦¥Íー¥ß¥ó¥°¤â¥¤ー¥¸ー¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¹Ä¼¼ÅµÈÏÂè23¾ò¤Ë¤è¤ê¡¢Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡¡¢ÂÀ¹ÄÂÀ¹¡¡¢¹ÄÂÀ¹¡¤Î·É¾Î¤Ï¡ÖÊÅ²¼¡×¤Ç¤¢¤ë¡Ê¢¨¡Ë¡£¤³¤ì°Ê³°¤Î¹ÄÂ²¤Î·É¾Î¤Ï¡ÖÅÂ²¼¡×¤È¤µ¤ì¡¢µÜÆâÄ£¤ÎÉ½µ¤Ç¤â¡Ö½©¼ÄµÜ¹Ä»Ì¡Ê¤³¤¦¤·¡ËÅÂ²¼¡×¡Ö°¦»ÒÆâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¡×¤Ê¤É¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢¨Å·¹Ä¤ÎÂà°ÌÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ä¼¼ÅµÈÏÆÃÎãË¡¤Ë¤è¤ê¡¢¾å¹Ä¤Î·É¾Î¤Ï¡ÖÊÅ²¼¡×¤È¤µ¤ì¡¢¾å¹Ä¹¡¤Ï¹ÄÂÀ¹¡¤ÎÎã¤Ë¤è¤ê·É¾Î¤Ï¡ÖÊÅ²¼¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¹ÄÂ²¤ËÉÄ»ú¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÅÂ²¼¡×¤Ï·É¾Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÇÌ¾¾è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÈÅÏÊÕÅÂ²¼¡É¤ÏËÜÌ¾¤ÎÉÄ»ú¤Ë¡ÖÅÂ²¼¡×¤òÉÕ¤±¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°Â°×¤À¡£¤½¤â¤½¤â¡¢²¾¤ËËÜÅö¤ËÅÂ²¼¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¼¹»ö¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÉÔ¼«Á³¤À¡£¡ÖÆüËÜ¹ñ¹ñ²ÈÂåÉ½¼Ô¡×¡Ö¥Ê¥¤¥È¤Î¾Î¹æ¡×¤ÎÃÕÀÛ¤µ
¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¤ªÁÆËö¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¡£¡ÈÇò¿Î²¦¡É¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¹ñ¹ñ²ÈÂåÉ½¼Ô¡×¤È¤âÌ¾¾è¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎË¡À©ÅÙ¾å¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸ª½ñ¤ä¸øÅªÃÏ°Ì¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¹Ä¼¼¤ÎÌ¾¤ÇÌ±´Ö»ö¶È¤Ëµð³ÛÍ»»ñ¤ä¸å±ç¤ò¹Ô¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤É¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÈÅÏÊÕÅÂ²¼¡É¤Ï¡Ö¹ñºÝÏ¢¹ç¤«¤é¥Ê¥¤¥È¤Î¾Î¹æ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡×¤È¼«¾Î¤·¤¿¡£¡È¥Ê¥¤¥È¡É¤È¤ÏËÜÍè¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ê¤É¤Î·¯¼ç¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñ²¦¤Ê¤É¤Î¸µ¼ó¤¬¸ùÀÓ¼Ô¤Ë¼øÍ¿¤¹¤ëµ³»Î¾Î¹æ¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñºÝÏ¢¹ç¤Ï¹ñ²È¤Ç¤â·¯¼ç¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾Î¹æ¤ò¼øÍ¿¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£
À¤¤ÎÃæ¤Î¶âÁ¬´¶³Ð¤¬Ê¿¾ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¥Ð¥Ö¥ë´ü¤«¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ð¥Ö¥ëÅª¤Ê¶õµ¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿1992Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢°ìÏ¢¤ÎÈÈ¹Ô¤¬À®Î©¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï¡¢Å·¹Ä¤ÎÂÎÄ´°²½ÊóÆ»¤«¤é¤ÎÊø¸æ¤Ë»ê¤ê¡¢¿·¸µ¹æ¡ÖÊ¿À®¡×¤ÎÈ¯É½¤ò·Ð¤Æ¡¢ÂçÁÓ¤ÎÎé¡¢Â¨°Ì¤ÎÎé¡¢Âç¾¨º×¡Ê¤À¤¤¤¸¤ç¤¦¤µ¤¤¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤À»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¡£
·ãÆ°¤Î¾¼ÏÂ¤¬²ó¸Ü¤µ¤ì¡¢¹ÄÂ²¤ÎÂ¸ºß¤¬¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê»þÂåÇØ·Ê¤¬¡¢¹ÓÅâÌµ·Î¤Ê¡È¹Ä¼¼¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»ñ¶â¡É¤Ë¤É¤³¤«¸½¼ÂÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£¥ß¥¾¥í¥®¡¦¥À¥¤¥¹¥±
¾¼ÏÂÊ¸²½¸¦µæ²È¡¢¥é¥¤¥¿ー¡¢ÊÔ½¸¼Ô¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥½¥é¥ê¥¹ÂåÉ½¡£Âç³Ø¤ÎÊ¸³ØÉô¤òÂ´¶È¡£¥¹¥Ýー¥Ä»¨»ï¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Òµ¡Æâ»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£¡Ø½µ´©Âç½°¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ÆÇÞÂÎ¤Ç¼¹É®³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£ÈÈºá¡¢·ÝÇ½Á´ÈÌ¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÁ´ÈÌ¡¢ÆüËÜ±Ç²è¡¢¥¹¥ー¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ê¤É¤ò¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤È¤¹¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¾¼ÏÂÊ¸²½¸¦µæ¤Ï¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤À¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÌ¤²ò·è»ö·ï¤ÎÀï¸å»Ë¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¡£