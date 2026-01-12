今週の12星座占い「射手座（いて座）」全体運・開運アドバイス【2026年1月12日（月・祝）〜1月18日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月12日（月・祝）〜1月18日（日）「射手座（いて座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【射手座（いて座）】
今週は、うまくいかないことがあると、気持ちが落ち着かない場合があるかも。あまり落ち込まないようにして、リフレッシュできるようなことをやりましょう。自然が多い場所で深呼吸すると◎ 恋愛面は、週末にかけて良い流れが訪れそう。気になる相手をデートに誘ってみるのも良いかも。赤やオレンジがラッキーカラー。
★ワンポイントアドバイス★
コミュニケーションの行き違いが生じやすいかも。文字でやり取りするのではなく、直接会話するようにしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【射手座（いて座）】
今週は、うまくいかないことがあると、気持ちが落ち着かない場合があるかも。あまり落ち込まないようにして、リフレッシュできるようなことをやりましょう。自然が多い場所で深呼吸すると◎ 恋愛面は、週末にかけて良い流れが訪れそう。気になる相手をデートに誘ってみるのも良いかも。赤やオレンジがラッキーカラー。
コミュニケーションの行き違いが生じやすいかも。文字でやり取りするのではなく、直接会話するようにしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/