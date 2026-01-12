◆プロレスリング・ノア「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６」（１１日、後楽園ホール）観衆１４８９

プロレスリング・ノアは１１日、後楽園ホールで「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６」を開催した。

ＧＨＣジュニアヘビー級選手権は王者・ＡＭＡＫＵＳＡが小田嶋大樹と初防衛戦。デビュー１年半で同王座初挑戦の小田嶋が大健闘。ホールを大興奮に包んだ極上のベストバウトは、ＡＭＡＫＵＳＡが開国で小田嶋を破りベルトを守った。

バックステージでＡＭＡＫＵＳＡは「あれで１年半だぞ！ 恐れ入る。今宵の戦いはどちらの愛が勝ったかではない。未来はいかようにも変えられる。何度でも登ってこい！ 今夜は小田嶋大樹にあっぱれ」と小田嶋をたたえた。

敗れた小田嶋は「ああ悔しい。クソ」と唇をかみしめ「でも、でもやっぱり僕はプロレスが、プロレスリング・ノアが大好きです。ＡＭＡＫＵＳＡさん、ありがとうございました。デビュー２戦目で誓った約束、ずっと忘れてません。必ずあなたを超える存在になります。勝てなかったのは、まだまだ積み重ねが足りなかったから。本気でトップに立ちたいからこそ、いろんなものを生み出して、どんどん成長して、必ず必ずＮＯＡＨの頂点に立つ男になります」と誓った。

◆１・１１後楽園全成績

▼ＧＨＣヘビー級選手権試合

〇王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ（２８分２６秒 ＤＩＳ ＣＨＡＲＧＥ↓片エビ固め）挑戦者・マサ北宮●

▼ＧＨＣジュニアヘビー級選手権試合

〇王者・ＡＭＡＫＵＳＡ（１６分０６秒 開国↓片エビ固め）挑戦者・小田嶋大樹●

▼シングルマッチ

〇遠藤哲哉（１３分１３秒 猿真似トルネードクラッチ）ＯＺＡＷＡ●

▼８人タッグマッチ

杉浦貴、〇アルファ・ウルフ、タダスケ、政岡純（１１分３３秒 片エビ固め）清宮海斗、晴斗希、アレハンドロ●、カイ・フジムラ

▼Ｂｏｕｎｄ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ シングルマッチ

〇ＫＥＮＴＡ（１１分０３秒 ｇｏ２ｓｌｅｅｐ↓体固め）佐々木憂流迦●

▼１０人タッグマッチ

ジャック・モリス、ガレノ、〇ウィル・クロス、ダガ、ドラゴン・ベイン（７分５６秒 ダイビングボディプレス↓体固め）丸藤正道、拳王、征矢学、モハメド ヨネ、Ｅｉｔａ●

▼８人タッグマッチ

谷口周平、〇小峠篤司、大原はじめ、Ｈｉ６９（６分２１秒 コウモリ吊り落とし↓片エビ固め）稲畑勝巳、小柳勇斗●、鶴屋浩斗、郄橋碧