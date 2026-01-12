天然由来成分100％のスキンケアメイクブランド「Naturaglacé」からポケモンコレクションを数量限定発売

ネイチャーズウェイは2月18日、天然由来成分100％のコスメブランド・ナチュラグラッセにてポケモンコレクションを数量限定で全国発売します。

■限定カラーのアイテムなど全6品が登場

同コレクションでは、ポケモン仕様になったアイテム全6品が登場。2月4日より、一部店舗にて先行販売を開始します。

日やけ止め化粧下地の「メイクアップ クリーム モイストP」（3,850円）では、「ナチュラルベージュ」と「ラベンダーピンク」のほか、限定カラーとなる「ウォーターリーブル―」の全3色を展開します。

ブラシ付きのプレストパウダー「スキンケアシールド プレストパウダーP」（4,620円）では、限定カラーとして「ミラージュピンク」が登場。

そのほか、限定カラー「クリアベージュ」による「UVプロテクションベースP」（3,740円）や、独自のシリコンフリー処方のメイクアップベース「ポアレス スムース プライマーP」（3,300円）も用意しました。

■商品概要

商品名：メイクアップ クリーム モイストP（ナチュラルベージュ、ラベンダーピンク、ウォーターリーブル―）

価格：各3,850円

商品名：スキンケアシールド プレストパウダーP（ミラージュピンク）

価格：4,620円

商品名：UVプロテクションベースP（クリアベージュ）

価格：3,740円

商品名：ポアレス スムース プライマーP

価格：3,300円

発売日：全国発売／2月18日、一次先行発売／2月4日、二次先行発売／2月11日

取扱い店：公式オンラインショップ、Cosme Kitchen、Biople、ポケモンセンター（一部取扱店舗）・二次先行発売／ロフト（一部店舗除く）

（C）Pokemon. （C）Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

（フォルサ）