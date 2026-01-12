泣きっ面に蜂…マンU主将、『X』がハッキング被害に 「INEOSを追い出そう」など不適切投稿
マンチェスター・ユナイテッドのポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスの公式『X』（@B_Fernandes8）がハッキング被害に遭った。
11日のFAカップ3回戦でブライトンに1−2で敗れた後、同選手のアカウントが突如、「マクルズフィールドFCに加入する。今後が楽しみだ」と投稿（※FA杯3回戦で昨季王者クリスタル・パレスを撃破した6部クラブ）。続けて「嘘じゃない。クリスティアーノ・ロナウドはデ●チンだ」と不適切な投稿を行った。
また、「INEOS（※マンチェスター・ユナイテッドのサッカー部門を掌握する少数株主）を追い出そう」や、2023年3月にマンチェスター・ユナイテッドがリヴァプールに0−7で敗れたときのスコアボードの画像を投稿するなど、犯人は主将のアカウントで同クラブを侮辱した。
マンチェスター・ユナイテッドは公式X（@ManUtd）「ブルーノ・フェルナンデスのXアカウントがハックされました。サポーターはいかなる投稿やDMにも関与しないでください」と注意喚起。日本時間9時30分までにはアカウントがブルーノの手に取り戻された模様で、なりすましによる一連の投稿は削除されている。
