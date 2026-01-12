ÃæÀä¤Ç¤¤º¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ò¤È¤ê½Ð»º¡¢¥È¥¤¥ì¤ÎÀöÌÌÂæ¤Ë¿·À¸»ùÊüÃÖ¡¡20Âå½÷À¤ò»ùÆ¸µÔÂÔÃ×»à¤ÎÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¡Ú´Ú¹ñ¡Û
°ì¿Í¤Ç¥â¡¼¥Æ¥ë¤Ç½Ð»º¤·¤¿¿·À¸»ù¤òÊüÃÖ¤·¡¢»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¤Î20Âå½÷À¤¬¡¢¸¡»¡Á÷Ã×»þ¤ÎÍÆµ¿¤è¤ê¤â½Å¤¤»ùÆ¸µÔÂÔÃ×»à¤Îºá¤Ç¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
1·î9Æü¡¢Ë¡Áâ³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÄÀ¯ÉÜ¡Ê¥¦¥£¥¸¥ç¥ó¥Ö¡ËÃÏÊý¸¡»¡Ä£¡¦·º»ö3Éô¡Ê¥¯¡¦¥ß¥ó¥®ÉôÄ¹¸¡»ö¡Ë¤Ï¡¢»ùÆ¸µÔÂÔÈÈºá¤Î½èÈ³Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÎãË¡°ãÈ¿¡Ê»ùÆ¸µÔÂÔÃ×»à¡Ë¤ÎÍÆµ¿¤Ç¡¢20Âå¤Î½÷ÀA»á¤ò¹´Â«µ¯ÁÊ¤·¤¿¡£
A»á¤ÏºòÇ¯12·î13Æü¸á¸å¡¢µÄÀ¯ÉÜ»ÔÆâ¤Î¥â¡¼¥Æ¥ë¤ÎµÒ¼¼¤Ç½Ð»º¤·¤¿Ì¼¤ò»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¡»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢A»á¤Ï¼«¿È¤¬Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤¿¸å¡¢ÃæÀä¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢Ç¥¿±½µ¿ô¤òÄ¶¤¨¤Æ¼ê½Ñ¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥â¡¼¥Æ¥ë¤ÎµÒ¼¼¤Ç°ì¿Í¤ÇÌ¼¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¥â¡¼¥Æ¥ë·Ð±Ä¼Ô¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ½ÐÆ°¤·¤¿·Ù»¡¤ÈµßµÞÂâ°÷¤Ï¡¢¿å¤¬Ä¥¤é¤ì¤¿¥â¡¼¥Æ¥ë¤Î¥È¥¤¥ì¤ÎÀöÌÌÂæ¤Ç¡¢¿´Ää»ß¾õÂÖ¤Î¿·À¸»ù¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£A»á¤Ï·Ù»¡¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥â¡¼¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ç½Ð»º¤·¡¢»Ò¤É¤â¤òÀö¤ª¤¦¤È¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢»¦¿Í¤ÎÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸¡»¡¤Ï»ö·ï¤ÎÁ÷Ã×¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢A»áËÜ¿Í¤äÆ±µï¿Í¡¢¥â¡¼¥Æ¥ë¤Î½¾¶È°÷¡¢µßµÞÂâ°÷¤òÄ¾ÀÜÄ´ºº¤·¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎºÆ¥Õ¥©¥ì¥ó¥¸¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÊä´°ÁÜºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢A»á¤Î»ùÆ¸µÔÂÔ¹Ô°Ù¤ÈÈï³²»ùÆ¸¤Î»àË´¤È¤Î´Ö¤Ë°ø²Ì´Ø·¸¤¬À®Î©¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Á÷Ã×Åö»þ¤Î»¦¿ÍÍÆµ¿¤ò»ùÆ¸µÔÂÔÃ×»à¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£»¦¿Íºá¤ÎË¡Äê·º¤¬¡Ö»à·º¡¦Ìµ´ü¤Þ¤¿¤Ï5Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¨Ìò¡×¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢»ùÆ¸µÔÂÔÃ×»àºá¤ÎË¡Äê·º¤Ï¡Ö»à·º¡¦Ìµ´ü¤Þ¤¿¤Ï7Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¨Ìò¡×¤È¤µ¤é¤Ë½Å¤¤¡£
¸¡»¡¤Ïº£¸å¡¢A»á¤Îºá¼Á¤ËÁê±þ¤·¤¤·º¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¸øÁÊ¤Î°Ý»ý¤ËËüÁ´¤ò´ü¤¹Êý¿Ë¤À¡£
