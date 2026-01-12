［共生のかたち］＜７＞最終回

日本と同じく少子化による労働力不足に悩む東アジアの現場でも、共生のかたちを巡る模索が続いている。

韓国・ソウル近郊の京畿道（キョンギド）安山市で昨年１２月初め、地元の韓国人と外国人でつくるボランティア団体「安山自律防犯隊」が繁華街をパトロールした。酔客のもめ事の仲裁から通訳まで担う。「大好きな街のため力になりたい」とメンバーは語る。

防犯隊は勤務先の口コミなどで集まったウズベキスタンやパキスタンなど約１０か国の約４０人が所属する。警察と連携し、退勤後に交代で毎週月曜から土曜の夜に約４時間活動する。機械加工の工場勤務で在住歴２０年のスリランカ人シェン・アイリッシュさん（４４）は「共に暮らすためには地域になじむ努力と交流が大事だと思う」と話す。

防犯隊は、市近郊で産業団地が成立した１９８０年代に結成された。労働力不足から外国人が流入した市の在留外国人は、昨秋時点で人口の約１４％に上る１０万人強だ。各国料理を楽しめる多文化都市に成長し、年間約３００万人の観光客が訪れる。

市が運営する外国人住民支援本部は、無料の診療所や韓国語教室のほか、１４か国語に対応する相談窓口や、行政手続きを行える窓口も備える。外国人を孤立させないことに重点を置き、現在は月１万人が利用する。

ただ、市民には受け入れの負担増や犯罪発生への懸念もある。京畿道の調査機関が２０２３年に行ったアンケート結果では、約６７％が外国人の増加に「否定的」「非常に否定的」と答えた。

市は外国人も参加するスポーツ大会を開くなど親睦イベントに力を入れる。市外国人住民行政課の李永玉（イヨンオク）課長（５５）は「サービスを充実させ、互いを尊重する街を目指す努力が重要だ」と話した。

台湾も外国からの労働力が欠かせない。介護や農林水産業などの指定業種に約８６万人の移民労働者が従事する。

中部・台中市の駅前で昨年１１月中旬、市が委託する労働相談窓口の女性スタッフらが、通りかかった移民労働者に「何か困りごとは」と尋ねた。「お年寄りと簡単な会話しかできない」。在住歴３年のインドネシア出身の介護職、イカ・アリアナさん（２５）は、世話をする高齢者との意思疎通の難しさを訴えた。

相談窓口は駅近くの商業ビル「東協広場（アセアンスクエア）」に拠点がある。東南アジアの食品を扱うスーパーや衣料品店など数十のテナントも入るビルは多言語が飛び交う。市が１８年以降に５０００万台湾ドル（約２億５０００万円）超を投じて整備した。

市の担当者は「頼れる場所があれば安心できる」と語るが、台湾では移民労働者の失踪も多発している。長時間労働や賃金への不満などが原因とされている。

台湾当局は１９年、小学校の選択必修科目に東南アジア７か国の言語を加えた。結婚などを通じて移住した約６１万人に及ぶ「新住民」の子供が自分のルーツを理解できるようにするため、希望者が一人でもいれば授業を行う。

北部・新北市の北新小学校では児童が新住民の教諭から学ぶ。台湾人の両親を持つ３年生、劉又心君（９）は「タイ出身の親を持つ友達と話したい」とタイ語学習に熱心だ。異文化を知れば視野も広がる。東南アジアと経済的な結びつきを強める政策を掲げる当局は、教育を通し架け橋となる人材を育てようとしている。