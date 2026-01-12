Photo: 山田洋路

デスクワークが続くと、どうしても集中力が切れる瞬間がありますよね。

スマホを手に取れば、気づくと30分の浪費。かといって何もしないのも、気分を切り替えにくいものです。スマホに代わる質の高い小休憩を探していた私が試したのが、ハンガリー生まれのサイエンストイ「FLUX VISION（フラックスビジョン）」でした。

手の中で重力が揺らぐような、不思議な体験。3日間使い続けた今、その正直な感想をお届けします。

開封した第一印象、重厚で上質

ハンガリー生まれのこのアイテムは、写真で見るより実物のほうがずっと重厚で、上質な印象を受けます。

手に取ると感じる、ひんやりとした金属の冷たさと、ずしりとした重み。木製スタンドも丁寧に仕上げられており、デスクに置いたときの佇まいは、洗練されたインテリアのそれです。

ネオジウム磁石のボールは想像より小ぶりですが、手に乗せるとその密度の高さに驚かされます。なお、今回試したのは精悍な印象の「マットブラック」。ラインアップには、銅の風合いを活かした「ナチュラル」もあります。

目を閉じても感じる「反重力のような感覚」

さっそく磁石をチューブの上から入れてみると、スルッと落ちるかと思いきや、落ちません。正確にはゆっくりと、まるで時間が引き延ばされたように下降していくのです。

なんとなく理屈でわかったつもりでいた「レンツの法則」ですが、実際に体験するとその不思議さに思わず唸ってしまいました。

紹介ページには「反重力のような感覚」という記述があります。これを確かめるため、あえて目を閉じ、1つのチューブを持って磁石を落としてみることに。

視覚情報がなくても、チューブの中を磁気ボールがゆっくりと降りていく「重みの移動」が、確かに手のひらへフワッと伝わってきます。

普通なら一瞬で落下するはずの物体が、時間をかけてじわじわと降りていく感覚のズレ。これがなんともいえない心地よさを生み出し、気づけば何度も繰り返していました。

デスクの脇に置いておけば、仕事で頭が煮詰まったとき、無意識に手が伸びます。音も立てず、場所も取らない。デスクワークの合間のフィジェット（手遊び）として、かなり良い選択肢だと思います。

磁場が「見える」という感動

「FLUX VISION」の大きな特長は、磁場を可視化する点です。チューブの周囲に施されたナノ粒子フィルムが、磁石の動きに反応して美しい模様を描き出します。

これがなかなか面白くて、磁石がチューブ内のどこにあるのかが外から一目で分かります。磁石の移動に合わせて磁場の影響範囲がリアルタイムに変化し、薄緑から深緑へと色彩が移ろう様子は、見ていて飽きません。

「目に見えないものが、見える」という体験。教科書の知識を身体で理解させてくれるような感覚は、子どもの科学教育にも良さそうですが、むしろ大人のほうが腑に落ちる感動があるのかもしれません。

光と影が生む、夜の表情

この製品の真価が発揮されるのは、太陽光の下だけではありませんでした。デスクライトや間接照明といった環境下でも、光を受けたフィルムがホログラムのような輝きを放ちます。

光の当たり方や角度によって、磁場が描く模様の表情は刻々と変化。琥珀色の光のリングをまとい、温かみのある輝きに包まれる。

磁石がゆっくりと下降していく様子を眺めていると、不思議と心が落ち着くのを感じます。寝る前のルーティンに加えたい…そう思わせる、静かで幻想的な美しさがありました。

「FLUX VISION」は、19世紀の物理法則と最先端のナノテクノロジーが融合した知的な製品でした。3日間手元に置いても飽きなかった理由は、体験の「層」が厚いからかもしれません。

触覚で感じる反重力のような感覚、視覚で楽しむ磁場の変化、そして光によって変わる表情。1つの製品に複数の楽しみ方が詰まっているからこそ、毎回新鮮な発見があります。

手のひらに伝わる不思議な感覚と、目に映る磁場の美しさ。こればかりは、言葉で説明するよりも「まずは体験してみてほしい」としかいいようがありません。

仕事の合間のリフレッシュに、そしてデスクを彩るインテリアに。日常に小さな驚きと知的な満足感をもたらしてくれる大人のサイエンストイの詳細は、以下リンクより確認してみてください。

