「なんかパッとしない」→【ハニーズ】で解決！ ガバッと着るだけでOK！「着映えニット」

コーデを考える余裕がない時は、1枚でサマになるトップスがあると心強いもの。そんな大人女性の悩みを解決できそうな「着映えセーター」を【ハニーズ】で発見しました。今回注目したのは、配色や柄にひと工夫があって、シンプルなワンツーでも自然と華やかさが生まれる優秀アイテム。一点投入でセンスよく見せられそうなセーターを、ぜひチェックしてみて。

印象的な配色で一気に垢抜け

【ハニーズ】「配色ニット」\2,980（税込）

袖口と首まわりの配色が映えるクルーネックセーター。アームホールの切り替えやボリューム袖がさりげなくシャレ感を添えてくれます。ざっくりとしたローゲージーニットだから、こなれ感も十分。シンプルなワンツーでも自然とサマになる、頼れる一枚になりそうです。

ニュアンス柄で今っぽく

【ハニーズ】「ニュアンス柄ニット」\2,680（税込・セール価格）

ペールトーンの柔らかな色合いとニュアンス感のある柄が特徴のセーター。毛足の長いフェザーヤーンが使われていて、季節感を高めてくれそうです。ややゆったりめのシルエットながら、丈感は腰にかかる程度でボトムスを問わずバランスを取りやすいのも嬉しいポイントです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。