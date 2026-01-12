体格差のある2匹の猫が長期戦のニャンプロを始めてしまって…？がっちりとつかみ合いながらエンドレスでお互いの顔を蹴り続けるほほえましい光景は25万7千回を超えて表示され、7,200件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：取っ組み合いをする２匹の猫→お互いをつかんで…『思わず笑ってしまう光景』】

バトル開始

X（旧Twitter）アカウント『@saBu__yomoGi』に投稿されたのは、2匹の猫が繰り広げる熾烈なバトルの様子です。動画に登場するのは2匹のキジトラ猫、「三郎」ちゃんと「よもぎ」ちゃん（2匹とも2025年10月14日 トライアルスタート、同年同月29日お迎え）です。

この日、三郎ちゃんとよもぎちゃんは、床に寝そべったままで取っ組み合いの小競り合いを始めたのだそうです。よもぎちゃんは三郎ちゃんの半分ほどの体格ですが、果敢に相手の顔や手に噛みついて攻撃をしかけていたといいます。しかし、三郎ちゃんはそのすべてを大きな体で受け止め、余裕を漂わせていたのだとか。

エンドレスループ

ところが、途中からよもぎちゃんが本気を出し始め、三郎ちゃんの頭を両手でがっちりホールドしながら顔面を蹴り続けたのだそうです。三郎ちゃんも負けじとよもぎちゃんの顔を蹴りまくって、事態は“エンドレス顔蹴りタイム”に突入。

やがて三郎ちゃんの動きが鈍くなり始め、戦意を失ったようにあまり動かなくなり、ただ受け身で耐える状態になったといいます。よもぎちゃんは得心するまで三郎ちゃんを蹴り続けてから、その場を立ち去っていったのだとか。体格差を超えた2匹のニャンプロは、見る人にたくさんの笑いを提供してくれることとなりました。

Xアカウント『@saBu__yomoGi』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

投稿には、「よもぎちゃん容赦なしですねw」「相互蹴り蹴りかわいすぎます」「三郎ちゃんは優男ですね！」「最高です！」など、たくさんのコメントが寄せられています。

