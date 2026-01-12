「付き合いが悪いよね」どの派閥にも所属しないママ。陰口も気にせず『一人を貫くワケ』に「なるほど」
知人の子どもが通う幼稚園には、保護者の派閥があるそう。そんな中どこにも所属せず一人を貫くママが語った「一人でも平気な理由」に、知人も納得しました。
保護者の派閥
私には幼稚園に通う子どもが2人います。
子ども達が通う園には、一種の派閥のようなものがありました。
どのママもどこかしらの派閥に所属し、情報交換はもちろん、園が終わってから公園で一緒に遊ばせたり、ママ達だけでランチに行ったりしています。
ですが実情はマウントの取り合いや他の派閥ママの悪口など、あまり楽しくない会話ばかり。
私自身「嫌だな」「面倒だな」と感じながらも、「外されるのが怖い」という気持ちから、派閥でのお付き合いを続けていたのです。
一匹狼のママ
そんな園でしたが、たった一人どこの派閥にも所属していないBさんというママがいました。
毎日の送り迎えも、子どもを送ったらさっさと帰り、行事のあとも誰とも話すことなく立ち去ります。
「付き合いが悪いよね」「変わり者なんじゃない？」
そんな陰口を言われても、Bさんは一向に気にする様子もなく一人を貫いていました。
「一人でいるって勇気あるよね」
そんな風に私も考えていたのです。
一緒に役員をすることに
ある日、Bさんとクラス役員に任命された私。
話してみるとBさんは、親切でとてもいい人でした。
役員の仕事で何度も会っていくうちに、私は自然とBさんに打ち解けるように。
ある日2人きりになったタイミングでこう尋ねてみたのです。
「ここの園って派閥があるけど、どこにも入らないのって怖くない？」
そう聞いた私に、Bさんは軽く笑いました。