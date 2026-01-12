楽しくじゃんけん大会をする猫ちゃんと家族の光景が、50万再生を突破してたくさんの人に笑顔を届けています。仲良くじゃんけんをする猫ちゃんたちの姿を見た人からは、「一緒にじゃんけんしていて可愛い♡」「猫ちゃんの顔が嬉しそう」といった反応が寄せられることに。はたして、勝負の行方は…？

【動画：猫も入れて『家族でじゃんけん大会』→最初はグーと言うと……微笑ましすぎる光景】

家族と一緒にじゃんけん大会をするライくん

ある日、Instagramアカウント『ライ』に投稿されたのは、仲良くじゃんけんをする猫ちゃんと家族たちの光景。この日、飼い主さんと家族は、茶トラ猫のライくんの前で手を握りしめていたとのこと。いったい何をしているのかというと…飼い主さんたちは、ライくんを交えて『じゃんけん』を始めようとしていたのでした！

飼い主さんがじゃんけんの合図「最初はグー」と言うと、なんとライくんは掛け声に合わせて前足を高く上げてくれたそう。じゃんけんに参加する気満々のライくんの姿にほっこりします。

1回目の勝負は引き分け

そうして始まったじゃんけん大会。飼い主さんの「じゃんけんポイ」の合図に合わせて、その場にいた参加者がそれぞれ手の形を変えます。

飼い主さんは「チョキ」、家族は「パー」、そしてライくんは…もちろん「グー」！猫のライくんは、「グー」が唯一出せるじゃんけんの出し手です。

そうして1回目のじゃんけんは引き分けに終わったとのこと。楽しいじゃんけん大会に参加したライくんですが、このあとライくんは思いがけない展開を目撃することとなったのでした。

まさかの結果にライくんは…

それぞれ別の出し手で引き分けとなった1回目のじゃんけん。そして2回目に突入した参加者たちが、再び各々の出し手を見せたところ…飼い主さんと家族は「パー」だったそう。残念ながら、「グー」しか出せないライくんは負けとなってしまいました。

勝利した飼い主さんと家族は、嬉しそうにライくんの手にタッチ。その光景にライくんは、「え、なに？」と驚いたような表情で飼い主さんたちを見つめていたといいます。

そして、もう一度飼い主さんがライくんの手に触ろうとすると、すかさず手をカプッと噛んできたのだとか。もしかして、自分が「グー」しか出せないため不利だったということに気づいて怒っているのでしょうか？

そんな賑やかなじゃんけん大会の様子が、たくさんの人に笑顔を届けてくれることとなったのでした。

このじゃんけん大会の光景には、「ちゃんとグー出してるｗ」「人間側は萌え負けしてますｗ」「最後噛んでくれるのがまた可愛い」など、いくつもの感想が寄せられています。

Instagramアカウント『ライ』では、そんな楽しいことがたくさんあふれているライくんの日々が綴られていますよ。

ライくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ライ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。