この冬は岐阜のサウナで心ゆくまで整う！王道も最先端も大自然もサウナー推しの6選
王道から穴場スポットまで
岐阜のオススメサウナ6選
二十四節気(にじゅうしせっき)の最後にあたり、1年で最も寒さが厳しくなる1月20日の大寒(だいかん)も間もなく。身も心も文字通り寒さに縮こまりがちなこの時期は、心も体もリラックスできるサウナで決まり！
というわけで今回は、真冬に行きたい岐阜県のお勧めサウナをご紹介します。
日帰りで気軽に楽しめるサウナや大自然を間近に感じられるテントサウナなど、バラエティ豊かに勢揃い！少し足を延ばして岐阜のサ活で、2026年のスタートに心地良く整えてみては？
※NAGOYA.過去の特集ページより抜粋・再投稿。最新情報は各施設のHPやSNS等でご確認ください。
今冬オススメ岐阜サウナ①
-大垣市-
サウナーの聖地といえばこちら
大垣サウナ
『大垣サウナ』は岐阜県で最初にできたサウナ施設。昭和レトロな雰囲気が漂い、1966年から半世紀以上愛され続けている老舗です。
水風呂の水は「水の都・大垣」ならではの良質で豊富な名水を直接地下から汲み上げています。
サウナーの聖地と呼ばれる『大垣サウナ』の魅力は温度差にあり！
110度超の高温サウナと、14度を保つ地下水かけ流しの水風呂との温度差は何と100度近く！この温度差、ぜひ実際に体験してみて！
【料金】
1,700円※21:00以降1,100円
日曜日の朝風呂(6:00～9:00)1,000円
※男性専用
【アクセス】
バス：名阪近鉄バス三塚町より徒歩3分
電車：JR大垣駅より徒歩24分
店舗名：大垣サウナ
住所：岐阜県大垣市三塚町1222
電話番号：0584-78-4000
営業時間：11:00～0:00※土曜オールナイト
定休日：無休
公式サイト：https://www.ogaki-sauna.com/
今冬オススメ岐阜サウナ②
-大垣市-
蒸気浴で心身を整える！
田辺温熱保養所
『田辺温熱保養所』は薬草の蒸気を充満させた、高さ約3ｍの樽の中に立ったまま入る蒸気風呂(蒸し風呂)が名物です！
日本百名山のひとつで、薬草の宝庫と呼ばれる伊吹山麓で採取された薬草と、自家製無農薬栽培の貴重な薬草から生成された蒸気風呂を堪能できます。
薬草樽蒸しの樽は「世界三大美樹」の高野槙で造られ、薬草を煮出す水、かけ湯やシャワーに「水の都・大垣」の天然水が使用されています。
香り高い薬草の蒸気に包まれることで、肌の潤いを実感。
身体の芯からじっくりと温まることができます。
【料金】
薬草樽蒸し5時間まで2,000円
※5時間以上4,000円
※その他メニューはHPより
【アクセス】
JR大垣駅よりタクシー約10分・路線バス約15分・レンタサイクル約20分
店舗名：田辺温熱保養所
住所：岐阜県大垣市波須1-515-1
電話番号：0584-81-4528
営業時間：10:00～17:00
定休日：毎月5/15/25/26日 ※夏期・年末年始の臨時休業あり
公式サイト：https://tanabeonnetsu.com/
今冬オススメ岐阜サウナ③
-岐阜市-
最先端のサウナを気軽に満喫！
新岐阜サウナ
名鉄岐阜駅から歩いて10分ほど、気軽に足を運べる最先端のサウナ『新岐阜サウナ』。
バリエーション豊かに楽しめる「フィンランド式大部屋サウナ」「個室サウナ」「薬用スチームサウナ」の3種類のサウナがあります。
最大3名まで入ることのできる「個室サウナ」はプライベートな空間で、周囲を気にすることなく楽しめます。セルフロウリュも可能です。また「フィンランド式大部屋サウナ」の熱源は力強く、1時間ごとに行われるアウフグースで、ひと味違う汗を流せます。
『新岐阜サウナ』はサ飯(サウナ飯)が美味しいことも魅力です。岐阜へのおでかけの際はぜひ立ち寄ってみて。
【料金】
・通常1,800円
・朝風呂1,000円
・朝食付きカプセルホテル宿泊5,000円
チェックイン15:00～/チェックアウト～11:00
※男性専用ですが、レディースデーも不定期開催
【アクセス】
電車：名鉄岐阜駅より徒歩12分
店舗名：新岐阜サウナ
住所：岐阜県岐阜市一番町7
電話番号：058-201-4137
営業時間：11:00～翌日10:00、朝風呂(5:00～10:00)※入浴9:00まで
定休日：無休
公式サイト：https://new-gifu-sauna.com/
今冬オススメ岐阜サウナ④
-関市-
都会で味わえない自然×サウナ
ITADORI SAUNA
『ITADORI SAUNA』は清流・板取川や木々に囲まれた美しい景色の中でサウナを堪能できます。
冬の時期は、極限の冷水浴も魅力です。大自然の中で外気浴もできるから、天候によっては雪景色を見ながらゆったり整うことも可能です。
澄んだ冷気とサウナの熱が織りなす、贅沢な冬のひとときを貸切テントサウナで過ごしてみては。
【料金】
1号テントサウナ(定員5名)
ひとり4,000円～
※その他メニューはHPより
※利用人数により料金は変動します。※季節や曜日、利用状況に応じて料金が変動するダイナミックプライシングを採用。
【アクセス】
車：東海北陸自動車道美濃ICより車で約30分
店舗名：ITADORI SAUNA
住所：岐阜県関市板取5877-1
営業時間：平日8:00～17:00、休日8:00～20:00
定休日：無休
公式サイト：https://itadori-sauna.com/
今冬オススメ岐阜サウナ⑤
-多治見市-
至高の整いと出会う！
天光の湯
『天光の湯』は男湯・女湯ともに、内湯にオートロウリュ、露天にセルフロウリュのバレルサウナを設置。
水風呂は、目的に合わせて使い分けられる3種類。広々とした外気浴スペースもあり、心ゆくまでくつろぎの時間を楽しめます。
自分の身体に合ったサウナの温度水風呂の水温など、あなただけの至高の整いを『天光の湯』でぜひ体験してください！
【料金】
大人：平日850円・土日祝900円
小学生：平日430円・土日祝450円
【アクセス】
電車：JR多治見駅より東鉄バス下半田川線に乗車、TYK体育館前で下車
店舗名：天光の湯
住所：岐阜県多治見市大畑町6-105-1
電話番号：0572-24-4126
営業時間：8:00～23:00(チェックイン最終22:00)
定休日：年中無休※メンテナンス休館あり
公式サイト：https://tenko-spa.jp/sauna/
今冬オススメ岐阜サウナ⑥
-高山市-
大自然の貸し切りバレルサウナ
ひらゆの森
原生林の森の中に貸し切りのバレルサウナが佇む『ひらゆの森』。
室内窓からは雪、新緑、紅葉など、四季折々の大自然の絶景を楽しめます。
また標高1,300mという立地も生かした澄んだ空気とともに、思う存分に整うことができます。
サウナ後は北アルプスの雪溶け水を利用した水風呂で冷却、そして積もった雪にダイブも！
露天風呂、大浴場の入浴料も含まれているので、サウナの後は、ゆっくりと温泉を利用することもオススメです。
【料金】
2名：10,000円(2時間)
【アクセス】
バス：平湯バスターミナルより徒歩5分
店舗名：ひらゆの森
住所：岐阜県高山市奥飛騨温泉平湯763-1
電話番号：0578-89-3338
営業時間：11:00～15:00
定休日：年中無休※メンテナンス休業あり
公式サイト：https://www.hirayunomori.co.jp/onsen/