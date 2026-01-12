田中碧が先発起用に応える活躍を見せた

イングランド1部リーズ・ユナイテッドは現地時間1月11日、FAカップ3回戦で2部ダービー・カウンティと対戦し、3-1で逆転勝利を収めた。

先発フル出場した日本代表MF田中碧は勝ち越しゴールを記録し、勝利に大きく貢献。現地メディアからも高い評価を受けた。

リーズは前半に得たPKのチャンスを生かせず、逆に先制を許す苦しい展開を強いられた。それでも後半10分に同点に追いつくと、同14分、田中が味方のシュートをGKが弾いたこぼれ球に素早く反応し、ネットを揺らした。これが田中にとって今季3得点目となった。

リーズは後半アディショナルタイムにも追加点を奪い、3-1で勝利。FAカップ4回戦進出を決めている。

英地元紙「ヨークシャー・イブニング・ポスト」は選手採点で田中に「7」を付与。「前半は忙しかったが特に効果的ではなかった」と前半の出来には注文を付けつつも、「後半は改善された。何度かリーズが中央から攻め込むのを助けた」と後半のパフォーマンスを評価した。

得点という結果に加え、チャンスメイクでも存在感を示した田中。プレミアリーグの直近3試合では先発を外れていた中で、カップ戦の舞台で確かなインパクトを残した。（FOOTBALL ZONE編集部）