【メルボルン（オーストラリア）１２日＝吉松忠弘】元世界ランキング４位で、現２３８位の錦織圭（ユニクロ）が、練習で元気な姿を見せた。この日開幕した予選１回戦に出場する後輩、坂本怜（ＩＭＧ）の練習相手を務める形で、自らも練習。坂本が打つサーブをうまくリターンできず、「ポンコツですいません！」と、後輩に元気に謝罪だ。

昨年の５月の全仏前哨戦から痛めていた腰は、大きな症状は出ていない。先週のキャンベラ国際１回戦で途中棄権した原因の右肩のけがだけが、現時点での課題だ。しかし、この日の練習では、フルパワーではないがサーブも打っており、１３日以降に予定されている予選１回戦には出場する方向だ。

予選１回戦の相手は、世界２４６位のキメ・コペヤンス（ベルギー）だ。３１歳と、錦織同様に３０歳代で、４大大会本戦には過去４会出場しただけ。まだ本戦１回戦を突破したことがない。１７８センチと、錦織と同じ体格で、錦織の体が戻っていれば、それほど怖がる相手ではない。

錦織は、先週のツアー下部大会キャンベラ国際で今年の幕を開けた。しかし、１回戦で途中棄権。少し休みを取り、キャンベラからメルボルンに移動し、９、１０日と、約１時間ほど日本協会ナショナルチームのコーチらと練習した。実戦形式こそ練習していないが、添田豪日本代表監督によると「（２日間は）きついメニューもこなした。試合に向けて、ちゃんと調整はできている。（予選に）出る方向」と、前日には期待を込めていた。