グラビアアイドルの三田悠貴（27）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

雑誌で撮影したワインレッド色のランジェリー姿を公開し、「日焼けあとにズキューン」とつづった。撮影動画では床に寝転び、96センチのバストを下から上にグッと持ち上げた衝撃的な大胆ショットも披露した。

ファンやフォロワーからも「凄い迫力だね」「凄すぎる……」「大ボリューム」「日焼けあと、プロポーションと相まってかなりエモい」「ふっくらおやまが素晴らしい」「溢れ出てる」「たまらない」「かわセクシー」「めちゃくちゃ可愛い」「一瞬膝に見えました」などのコメントが寄せられている。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。バストは96センチのGカップ。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。