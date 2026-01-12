タレント、モデルの大河内志保（54）が11日までにインスタグラムを更新。ミニスカショットに、称賛の声が集まっている。

大河内は「明けましておめでとう御座います 少しずつ平常運転に」とあいさつし、近影を投稿した。自撮りと思われるドアップのショットや、ミニスカ＆ブーツの冬コーデを披露している。

続いて「お正月はお節作りしたり初詣に行ったり “タンとヒレ肉”だけというめちゃくちゃ柔らかくて美味しい焼肉屋さんで素晴らしい方々とパワフルチャージな新年会 初競り鮪も」と正月の過ごし方を明かした。

この投稿にフォロワーからは「この可愛さは…罪です」「びっくりするくらい美しい」「変わらぬ美貌」とコメントが寄せられている。

大河内は日本ハム新庄剛志監督との交際を機に芸能界を引退し、00年に結婚も、07年に離婚。芸能界に復帰し、20年11月には結婚や離婚などを赤裸々につづった著書「人を輝かせる覚悟」を出版して話題になった。健康予防医学や美腸活などに精通し、イタリアソムリエ（ワイン）、調理師免許（日本とイタリアで取得）など数々の資格を有するなど、マルチに活躍している。