◇NFL ワイルドカードプレーオフ（2026年1月11日）

昨季スーパーボウル王者でNFC東地区覇者のイーグルス（第3シード）が本拠フィラデルフィアで行われたプレーオフ（PO）初戦で49ers（第6シード）に19―23と敗れた。ワイルドカードから“下克上”を果たした49ersはディビジョナルプレーオフで西地区王者シーホークス（第1シード）と対戦する。

試合は49ersが最初の攻撃シリーズでTDを挙げて7―0と先行。イーグルスはTEゴーダートが第1Qに1ヤードのTDラン、第2Qには9ヤードのTDレシーブを決めて逆転した。しかし、49ersは10―16で迎えた第4Q開始直後、敵陣29ヤードからのオフェンスでQBパーディー―WRムーア―WRジェニングスとパス交換するスペシャルプレーを敢行。ジェニングスが右奥へ走り込んでいたRBマキャフリーへ29ヤードのTDパスを通し、ポイントアフタータッチダウン（PAT）も決まって17―16と試合をひっくり返した。

イーグルスは残り8分でKエリオットが47ヤードのFGを成功させて19―17と再びリード。だが、49ersは残り2分54秒でパーディーがマキャフリーへ4ヤードのTDパスを決めて23―19と再逆転に成功した。RBバークリーが試合途中で負傷したイーグルスは最後のオフェンスで敵陣21ヤードまで迫ったが、49ersの堅い守備に阻まれてスーパーボウル連覇が消滅した。

AFCでは32年ぶりのスーパーボウル出場を狙うビルズ（第6シード）が敵地ジャクソンビルで南地区優勝のジャガーズ（第3シード）を27―24で破った。6度もリードが入れ替わるシーソーゲームとなったが、最後は第4Q残り1分4秒でQBアレンが逆転の1ヤードTDランを決めた。

ビルズが敵地のPOで勝ったのは1993年1月のAFC王座決定戦ドルフィンズ戦以来33シーズンぶりで、敵地連敗を8で止めた。パスで1TD、自らのランでも2TDをマークしたアレンは「フィールド上の全員を信頼している。素晴らしいチームの勝利だ。自分たちのプレーをして、フットボールで勝つ方法を見つけるだけ。次へ進むだけだ」と話した。