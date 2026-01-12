ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。コスプレショットを投稿した。

「ラムはダーリンが大好きだっちゃ」と漫画「うる星やつら」に登場するキャラクター「ラム」の名フレーズをつづり、コスプレ姿を公開。「年末の冬コミ〜！！ 1日目はうる星やつらのラムちゃんコスプレをしたよ」と、胸元を大胆に露出したチューブトップ、ショートパンツ、ロングソックスの黄色と黒の衣装で、さまざまなポーズをとった。

さらに会場内での茶色のランジェリー、メガネ、ベレー帽のコーディネート姿もアップした。

ファンやフォロワーからも「リアルラムちゃん降臨」「めちゃくちゃ可愛い〜」「オリジナルを超えている」「お仕置きされたい」「エッロ」「立派な3D」「かわい過ぎるしセクシー」「風邪ひかないように………」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。