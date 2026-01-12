俳優で気象予報士の石原良純が１２日、テレビ朝日「羽鳥慎一 モーニングショー」に出演し、高市内閣の支持率が高いことについて持論を述べた。

番組では、高市首相が２３日招集の通常国会冒頭で衆院解散を検討していることについて話し合った。

石原は内閣の支持率の高さについて「現況に対するなんか不満っていうんですか。なんか変わってほしいって言う。だから僕、高市内閣の高支持率ってなんなんだろうかっていうのが、どういうことで支持率が出てるのかっていうのがね」と高くなる理由を探った。元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「わからない。これが本当に期待なんだとしたら、もし期待が叶わなかった場合には落ちるってことだし、そうじゃないとすれば何だったんだって余計に」と述べた。

石原は「選挙はもう直近に、もしあるとすれば、この思いがそのまま選挙挙結果に反映されてくると自民党が有利っていうことになるじゃないですか。ただ、それが今度、普通、漠然と高支持率って高得票に結びつくような気がするんだけども、昔だったら。この支持率が本当に得票につながるのかなとか、その辺が見えないんだよ」と支持率の高さがそのまま票に結びつくのかどうか首をひねった。

玉川氏は「わかんないですね。それは蓋を開けてみないとわからない」と述べた。