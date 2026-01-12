横田真悠＆戸塚純貴、実写『SAKAMOTO DAYS』出演 目黒蓮“坂本”の最強の仲間に決定
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）において、目黒演じる坂本太郎（目黒）が信頼を寄せる最強の仲間として横田真悠と戸塚純貴の出演が決定した。横田は「坂本商店」でシン（高橋文哉）と共に働く太極拳の使い手・陸少糖（ルーシャオタン）、戸塚は何かと坂本を助け、相棒である鳥のピー助と行動する凄腕スナイパー・眞霜平助（ましも・へいすけ）に起用された。
【動画】すごすぎる⋯！目黒蓮演じる”ふくよかな”坂本アクション解禁！
鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになるとで急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
坂本が伝説の殺し屋を引退して営む「坂本商店」で、元気に働く太極拳の使い手・陸少糖（通称：ルー）。明るく豪快な性格のルーを、横田が体を張って演じる。また、常に相棒の黄色い鳥・ピー助を連れながら、シレっと坂本のピンチを救う凄腕スナイパー・眞霜平助。戸塚は原作から飛び出てきたような再現度で、どこか憎めない仲間想いの平助を茶目っ気たっぷりに演じる。
次々と襲い来る敵と対峙しながら、愛する妻と娘との平和で幸せな生活を守ろうとする坂本を支える、心強い仲間を全身全霊で演じた横田・戸塚の姿にも注目。誰が演じるか明かされていない主要キャラクターがまだまだたくさんいる今作の驚くべきキャスティングとその再現度に期待が高まる。
■キャストコメント
▼横田真悠
この度、陸少糖を演じさせて頂くことになりました、横田真悠です。
私からみた陸少糖という役は感情豊かでとても素直、見ているこちらが自然と笑顔になるような元マフィアの女の子です。
元々アクション作品が大好きでずっと挑戦したいと思っていた中で、映画『SAKAMOTO DAYS』のお話を頂き素直にとても嬉しく、精一杯頑張りたいと思ったのと同時に実写化ということへの不安と責任感も感じました。
そして私自身初めてのアクションということもあり、練習する度に沢山の課題と向き合う毎日でしたが、沢山の方々のおかげで陸少糖として悔いなく撮影を終えられたと思います。
この作品で福田組の一員になれたこととても嬉しい限りです！！！
面白く心温まるバチバチにかっこいいアクション盛りだくさんの作品になっていると思います。
よろしくお願いします！！！！！
▼戸塚純貴
映画「SAKAMOTO DAYS」眞霜平助役で出演させて頂きます。戸塚純貴です。
登場するキャラクターの完成度の高さ、戦闘シーンのアクションはもちろんのこと、コミカルな部分と仲間の友情に家族愛、細かなところから色んな要素と技術が詰まっていて、映像化ならではの見応えのある作品になっていると思います。映像がとにかくかっこいい。そしてあんな目黒蓮はみたことがない。
平助は相棒である鳥のピー助と共に生きるフリーの殺し屋、凄腕のスナイパーです。仲間想いで情に熱く、真っ直ぐすぎて少しお馬鹿なところはありますが、憎めない愛されるキャラクターで、原作の中でも僕は1番好きなキャラクターなので今回演じられて大変光栄に思います。
僕は福田組では楽しいシーンを作ることがほとんどですが珍しく、「ここは面白いらないから」と福田組史上初めての演出を受けました。
福田さんの原作へのリスペクトとキャラクターそれぞれへの愛、そして福田さんの根底にあるおばあちゃんから孫まで家族一緒に楽しめるものを作っていきたいという思いが詰まっている作品です。
皆々様、お楽しみにしていただけたら幸いです。
