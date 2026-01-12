2024年の地方競馬で最優秀新人騎手賞を受賞し、全国各地での活躍も期待される石川県出身の若手騎手。競馬界のホープの今後に迫りました。

金沢市出身の加藤翔馬騎手20歳。

2023年に17歳の若さでデビューすると、その日に初勝利を掴み1年2か月あまりで100勝に到達し、「最優秀新人騎手賞」を受賞しました。

今後、金沢競馬だけでなく全国各地での活躍も期待されています。

加藤翔馬さん「勝負の世界なので足の引っ張りあいじゃないですけどずっと勝負し続けないといけないので止まることなく常に上を目指していきたい」

「競馬のこと以外考えていない」競馬一筋の素顔とは

競馬界のホープが暮らすのは、金沢競馬の厩舎の2階です。部屋の入り口は電気がついていませんでした。

加藤翔馬さん「リビングに基本いないのでリビングの電気も換えてない」「普段はずっとこのベットで寝転がった状態ですね」

生活が不規則な騎手にとって体をしっかり休めることも仕事です。起きている時間は先輩や同期のレースの動画を見て研究しています。

加藤翔馬さん「競馬以外のことを考えてなさすぎますね。ほんとに競馬のことしか考えてないので。自分の中の天職だと思っていて自分のやりたいことが職業としてやれているので競馬が好きな分、競馬のことはずっとやってられる」「自分の中で目標としているのは吉原寛人騎手なので、同じ厩舎に所属させてもらって身近に感じますけど競馬の中では天と地の差ぐらいまだまだ程遠い」

「騎手だった父を見たときの衝撃を忘れられなかった」父の姿を追って目指した騎手への道

地方競馬での重賞勝利数で2025年に日本記録を更新した吉原寛人騎手へのあこがれを語る翔馬さんですが、騎手を志したきっかけは、もっと身近な存在でした。

加藤翔馬さん「やっぱり親が元騎手だったのでその時の引退式はまだ自分が小さい時だったんですけどその時の記憶が鮮明に残っててそれを見た時の衝撃を忘れられなくて自分がなりたいんだなって分かった」

元・騎手で現在は調教師を務める父・加藤和義さんは・・・

加藤和義さん「（Q. 翔馬さんの名前に馬が入っていますが）若干、（騎手になって欲しい）気持ちはあったよね、やっぱり自分はまだその頃現役だったので。実際、騎手になって正直嬉しかったかもしれないですね。」

競馬一家に生まれたものの苦しい過去も。

加藤翔馬さん「小さい時にポニーなんですけど乗せてもらって乗った後そのままの手で顔をさわったら目の上が腫れてしまってアレルギー反応が出てしまって」

それ以降、馬との接触はなかった翔馬さん。

アレルギーを克服し、翔馬さんは中学を卒業後、騎手の道に。

父との関係も親子から師弟関係へと変わります。

加藤和義さん「親子の縁を切ったじゃないですけど親子っていう甘えが基本良くないので師匠と弟子ということでやらせてもらっている」

加藤翔馬さん「言われる指示は的確で自分の足りないところをちゃんと指摘してくれるのでそれに応えて自分がレベルアップしていければと思う」

豪雨が襲った金沢競馬場で「初心を忘れない」

二人の主戦場・金沢競馬を2025年8月、豪雨が襲います。

線状降水帯による雨で金沢競馬は浸水被害に遭い、翔馬さんたちも厩舎の掃除や泥出しに追われました。

馬に乗れなかった1か月間。

加藤翔馬さん「周りへの感謝を忘れずにもう一度初心を忘れないように思い出させてくれた。最後は気持ちよく終わるためにもいい成績を残して終わりたい」

馬に乗れる感謝も胸に、12月28日、翔馬さんは、地元・金沢での年内最終レースに臨みました。

年内最後の金沢競馬へ 得意のスタートで魅せた加藤騎手

多くのファンが詰めかけた金沢競馬場。翔馬さんは、この日、8つのレースに参加しました。

加藤翔馬さん「悔いのないレースをしようと思います。頑張ります」

騎手としての翔馬さんを交友関係の深い魚住騎手は。

魚住謙心騎手「いくとこはいきます。だれにも譲らないぞっていう我の強い部分がある。そしてスタートも上手」

その言葉通りのレースをこの日の翔馬さんは見せました。

得意のスタートで翔馬さんは先頭に立つとトップを走り続け最終コーナーへ。そのまま後続との差を広げて見事1着に。

勝利に翔馬さんは笑顔を見せていました。

そして最終レースの「金沢ファンセレクトカップ2025」に臨みます。憧れと語っていた地方競馬界のレジェンド・吉原騎手が2023年に制したレースです。

青い帽子にオレンジの服の翔馬さんは、4番人気のハクサンツキミテイに乗り、スタートを待ちます。

今回は内から集団の状況を伺う展開に。最終コーナーを回り、ラストスパ−トをかけましたが、末脚が伸びず7着でフィニッシュとなりました。

レースを終えた翔馬さんはすぐに父で師匠の和義さんのもとへ

加藤翔馬さん「結果は伴わなかったですけど自分のしたい競馬をして金沢競馬の最後を締めくくれた」

加藤和義さん「ほんとに満足いく競馬したし自分の思ったことをやって結果だからそれは仕方がないなと思って。競馬なんで勝ったり負けたりするので」

レースから戻った翔馬さんはすぐに和義さんのもとへ

加藤翔馬さん「横から叩かれてひるんじゃって。顔面叩かれたかなんかでうわってなってしまった」

「憧れの吉原騎手に追いつけるように」さらなる高みを目指して

和義さんは、息子で弟子の翔馬さんに期待を寄せます。

加藤和義さん「自分の中で考えて乗っている中で結果もついてきているので、信用できるようになってきた」「（Q.2026年に向けて声をかけるとしたら）もっと謙虚になれ。謙虚に生きろ」

加藤翔馬さん「初心を忘れずに頑張りたい」

初心を胸に翔馬さんが掲げた今年の一文字は。

加藤翔馬さん「2025年より上の成績を目指して2025年より重賞の数も多く勝てるようにという夢も込めて「上」という字にしました。追いかけているのは吉原騎手の背中なので一歩でも追いつけるように頑張りたい」