¡¡£±£²Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÈÎ¾¿Æ¡¢¤½¤·¤Æ´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤¬¡¢Ä¹²°¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤¯¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤ËÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤Ë¤â¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥µ¥ï¤Î¿´¾ð¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÉð²È²°Éß¤Ë°ì½ï¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¾Ìî²È¤È¡¢¥¿¥Ä¡ÊÄ«²Ã¿¿Í³Èþ¡Ë¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹´ª±¦±ÒÌç¤¬¡¢Ä¹Ç¯Êë¤é¤·¤¿¤ª¤ó¤Ü¤íÄ¹²°¤ò¤Ä¤¤¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤¯¡£¥È¥¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¹Ô¤¯¤¾¡¢ÂÔ¤Ã¤Á¤ç¤ìÀî¤Î¤¢¤Ã¤ÁÂ¦¡Á¡ª¤ï¡¼¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥µ¥ï¤ËºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¥µ¥ï¤Ï¡Ö¤À¤±¤ó¡¢¶«¤ó¤¸¤ç¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¤É¤ó¤À¤±ÊÉ¤¬Çö¤¤¤È»×¤Ã¤Á¤ç¤ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¾¾Ìî²È¤ÎÌÌ¡¹¤Ø¡Ö³§¤µ¤ó¡¢ÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ªÎé¤ò¤¤¤¤¡¢¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡£Ä¹¤¤´Ö¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¥È¥¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ÂÔ¤Ã¤Á¤ç¤ë¤±¤ó¤Í¡×¤È¥µ¥ï¤ËÅÁ¤¨¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÄ¹²°¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤¯¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¥µ¥ï¤ÎÈùÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤¯¡ÖÀî¤Î¤³¤Ã¤ÁÂ¦¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¤ª¥µ¥ï¤È¤Ê¤ß¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¡×¡Ö¤ª¥µ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Á¤ç¤Ã¤È¸µµ¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¡Ö¤ª¥µ¥ï¤Ø¤Î¡ØÂÔ¤Ã¤Á¤ç¤ë¤«¤é¤Í¡ª¡Ù¤â·ë¹½´í¤¦¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤Ï¤·¤ã¤°¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¼¤ò¤ª¥µ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¦¤ÈÊ£»¨¡×¡Ö¤ª¥µ¥ï¤Á¤ã¤ó¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤ÎÍº¤¿¤±¤ÓÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£