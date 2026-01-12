別メニュー調整だった石橋瀬凪が休日返上トレで復活アピール！ 初戦でゴールのドリブラーが誓うGS最終戦での大爆発【現地発】
2028年夏のロス五輪をターゲットとするU-23日本代表が好調をキープしている。１月７日にサウジアラビアでスタートしたU-23アジアカップで、グループステージ２試合を終えて２連勝。最終戦を待たずして首位が決まり、大会最速でノックアウトステージ進出が決まった。
３−０で勝利したUAEとの第２戦から一夜明け、チームは11日の午前中にジェッダ市内でトレーニングを実施。疲労面を考慮されて出場機会がまだないGKの小林将天（FC東京）と濱粼知康（明治大）、DF土屋櫂大（福島）に加え、８日と９日の練習は別メニューだったMF石橋瀬凪（湘南）が参加。それぞれがコンディションを上げるべく、精力的に汗を流した。
とりわけ意欲的だったのが、石橋だ。途中出場となったシリアとの初戦（５−０）。後半アディショナルタイムにも抜け出しから、PKを獲得して５点目に関与した際にGKと接触した影響で、８日と９日は室内で別メニュー調整となっていたからだ。
「練習から身体は動いていた。年末にあった茨城の活動ではまだ重たい感じがあったけど、こっちにきてからは身体が軽くなって、練習でもドリブル突破できる回数が増えていたんです。調子が上がってきたタイミングだったので…」
プロ１年目だった昨季から出場機会を掴み、昨年９月のU-23アジア杯予選で初の世代別代表入り。その後も継続して招集されてきたが、絶対的な地位を確立しているわけではない。自身の立ち位置を構築するべく、並々ならぬ意欲で今大会に乗り込んだだけに、懸ける想いは強かった。そのなかで想定外のアクシデントに見舞われた。
だが、悔やんでも仕方がない。「ロス五輪は目ざしているけど、道のりは長い。まずは目の前の試合を意識していくだけ」と一戦必勝のスタンスを強調する。11日の練習ではもう一度コンディションを上げるべく、スプリント系のメニューを中心に消化。矢野由治フィジカルコーチが組んだ強度の高いトレーニングに対し、「やばい！」という声が何度か上がったが、最後までやり切った後は清々しい表情でグラウンドを後にした。
初戦で掴んだフィーリングも維持できており、ゴールに対する意欲も十分。シリア戦では佐藤龍之介（FC東京）のお膳立てからチームの４点目をマークし、シュートの感覚も悪くない。
「（佐藤）龍之介が打つと思ったんですけど、こっちを見てくれたので、後は流し込むだけ。いつもだったら自分はシュートが得意ではないので、ふかしたり、GKの正面に打ったりするケースも多いんですけど、決めきれたのは調子が良くなっている証拠だと思う」と、手応えを掴む１発に充実の表情を見せる。
首位通過が決まったなかで迎えるカタールとのグループステージ第３戦。先発でも途中出場でもやるべきことは変わらない。得意のドリブル突破でチャンスに絡み、ゴールに関わる仕事をしてチームを勝利に導いてみせる。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
【記事】「アジア最強は日本」「狂っている」２戦で“８−０”の日本に韓国メディアが戦慄！「強すぎる」「間違いなく優勝候補の筆頭だ」【U-23アジア杯】
