水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　1月12日〜18日の運勢

【2026年1月12日〜18日の運勢の運勢】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今週の運勢ゆるやかな追い風が吹く。自分のペースで進めて

肩の力が抜けて、ひと息つける時期です。12日は予定を早めに切りあげて、おうち時間を充実させると◎。昨年から持ち越していることは、15日に着手するとスムーズに処理できそう。のんびりと、自分にあった生活のリズムを整えましょう。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今週の運勢これまでと異なる環境や人間関係の中に、思いがけないチャンスが

“初めてのこと”に、あなたの世界を広げてくれるヒントがひそんでいます。趣味に関する集いや体験レッスンに参加するのがおすすめ。オンラインでも多様な意見や考え方に触れましょう。特に16日は、知らない世界をたくさん楽しむと有意義。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今週の運勢次々に湧いてくるインスピレーションを自由に楽しんで！

あなたの中のクリエイティブな感性が輝きだします！ アートやエンタメに触れたり、おしゃれを楽しんだりして、創造力を刺激すると運気も上昇。イメージチェンジも吉。17日は“新しい自分”に出会える、小さな変化にトライを。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今週の運勢“余白”の時間が運気を回復。新たな動きは後半に

予定を詰め込むより、あえて余白をつくることが大切です。特に前半はのんびり過ごし、急ぎの用事や仕事は後半に取りかかると、心と体にゆとりが戻ってくるでしょう。18日は友人とのおしゃべり、映画やゲームを楽しむなど、没頭できることをするとパワーチャージに。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今週の運勢だれかの言葉の中にヒントが。役立つ情報を拾い集めて

友人との雑談、ネットのレビューコメントなど、だれかの何気ないひと言が問題解決のヒントになりそうです。普段からアンテナを立てておくと、有益な情報をキャッチできるはず。ただし、判断が揺らぎやすい16日は、勢いで決断すると後悔するかも。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今週の運勢“自分の世界”を大切に。素直になれば、やりたいことに気づける

あなたの内側から、やる気や行動力など、さまざまなエネルギーが湧いてきます。無理に周囲と合わせようとせず、ひとりで好きな場所へ出かけたり、自分のペースで過ごす時間をつくることで、本当にやりたいことに出会えるでしょう。特に17日は自分に正直に。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今週の運勢明るい未来へと気持ちを向け、新たな学びを楽しんで

未来に向けたアイディアが浮かびやすいので、今年の目標やかなえたいことを考えるのによいときです。体験レッスンなど、新しい学びのための一歩を踏み出すのもおすすめ。18日は心と体をゆるめる日に。深い呼吸を意識する、ゆっくり湯船につかると効果的。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今週の運勢日々の小さな違和感が、大事なヒントを運んでくる

周囲に合わせて動く場面が増えそう。そのため、ちょっとした引っかかりを感じることもあるかもしれません。でも、そのモヤモヤした気持ちの中にこそ、あなたが次に進むための気づきが隠れています。特に12日のひらめきは大事にして。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今週の運勢周囲とのつながりと前向きな行動が、未来を後押し

まわりの人と力を合わせることで、大きく前進できるとき。友人や同僚と新年会などで交流を深めると、思わぬサポートが得られそう。今年挑戦したいスキルアップや資格取得など、キャリアに関する計画を立てるのも◎。具体的な一歩を踏み出すなら13日に。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今週の運勢勇気を出して大きなことにチャレンジ！週末は休息を

むずかしい課題や、普段なら途中で気持ちが折れてしまいそうなことにも向き合える上昇期。特に14日は、思い切ったことに踏み出すと2026年の運気に勢いがつきます。とはいえ、飛ばしすぎると来週パワー不足になる暗示があるので、週末は体を休めて疲れをとりましょう。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

