今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2026年1月12日（月・祝）〜1月18日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月12日（月・祝）〜1月18日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蠍座（さそり座）】
今週は絶好調。やりたかったこともおこなえそうです。あなたのモチベーションが高いと、周りの人までやる気が湧いてきそう。目標達成できれば、みんなでお祝いするのも良いでしょう。恋愛面は、仕事などで忙しい時期ではありますが、2人で出かける機会をつくると◎ 相手にお土産をプレゼントするのも良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
自由を求める気持ちが強くなりますが、家族や恋人など大切な人と過ごす時間も忘れないようにしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
