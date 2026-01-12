１月１２日は成人の日ですね。

ハタチの頃、みなさんはどんな夢を描いていましたか？

どんな大人になりたいと思っていましたか？

こちらは、全力で面白いことに挑戦し続けている大人がたくさんいます！

日本テレビで毎週水曜夜７時から放送中の人気バラエティ番組！『有吉の壁』。

放送１０周年を迎え、この度、映画が完成しました！

『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の１８人」』！！

バラエティで大河！？しかも、アドリブ！？、、、気になりますね！

番組でお馴染みの芸人さんたち”壁芸人”たちが、武将になりきってムチャブリをするという、番組の人気企画が、まさかの映画化！

有吉さんが監督を務めるも、多忙のため４シーンしか撮れず、あとは壁芸人に丸投げ！？

そんな有吉さんのコメントが、まさかの「国宝を超えます！」（笑）

監督補を務めるのは、佐藤栞里さんです。

４０人もの”壁芸人”さんたちが出演する中、有吉さんによるオーディション形式で選ばれた主役が、、、、

とにかく明るい安村さんと蛙亭のイワクラさん！

果たして、2人はどんな役を演じるのか！？

そして、大河ということで、どんなストーリーが待ち受けているのか！？殺陣のシーンも満載！笑いはもちろん、ドラマティックな展開が待ち受けています！

さらに！なんと！同時上映の映画もあるんです！

コチラも、番組の人気企画が映画になりました！

映画『京佳お嬢様と奥田執事〜京佳お嬢様パリへ行く〜』！！

そうです、ぱーてぃちゃんの金子きょんちぃさんとガクテンソクの奥田さんがパリでの撮影を敢行！

パリで京佳お嬢様史上空前のワガママが炸裂します！！

ゲストに、番組のプロデューサー・日本テレビの横澤俊之さんを迎えて２作品の撮影エピソードなど、みどころをたっぷり伺います！

〜イベント概要〜

【タイトル】映画『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の１８人」』

同時上映作品・映画『京佳お嬢様と奥田執事〜京佳お嬢様パリへ行く〜』

【スケジュール】1月1６日（金）から3週限定で全国公開！

【オフィシャルサイト】https://ariyoshinokabe.toho-movie.jp