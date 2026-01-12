バスケットボール皇后杯決勝

バスケットボール女子の第92回皇后杯全日本選手権は11日、東京・代々木第一体育館で決勝が行われ、ENEOSがデンソーに76-62で勝利し、3大会ぶり28回目の優勝を果たした。今季限りで引退を表明している30歳の主将・宮崎早織にとっては最後の皇后杯。有終の美を飾り、歓喜の涙を流した。若手に伝えたのは、常に楽しむ姿勢の大切さ。コート上で笑顔をふりまくわけには、感謝の思いがあった。

歓喜の瞬間、チームメートは一斉に宮崎のもとへ駆け寄った。もみくちゃにされた主将の目は真っ赤。観客席から「サオリー！」「ユラ！」と歓声が飛ぶ中、コートの中央でマイクを握った30歳の司令塔は「こんなに嬉しくて嬉しくて、涙が止まらない優勝は初めて。最高のチームメート、スタッフ、ファンに恵まれて、今ここに立てていることが本当に幸せです！」と目元を拭った。

宮崎の鋭いドライブ、相手の間隙を突くパスから幸先の良いスタートを切ったENEOSは、前半を終えて40-28と先行した。しかし、第3クォーター（Q）はマークの仕方を変えてきた相手守備に阻まれ、6得点止まり。第4Q早々にこの日初めてリードを許すなど、後半は押され気味だった。それでも主将は笑顔を絶やさずチームを鼓舞。すぐさま逆転に成功すると、ダメ押しの3点シュートも沈めた。

両軍最多の7アシストに、16得点、4リバウンド。ゲームハイの23得点をマークした馬瓜エブリンとともにチームを牽引した。ただ会見で宮崎が強調したのは、大会通してのベンチメンバーたちの貢献。一人ひとり名前を挙げ、勝負どころでの得点はもちろん、リバウンドやルーズボールなどの目立たない奮闘も称えた。さらに、厳しい練習でその土台を築いたトレーニングコーチらにも感謝は及んだ。

次世代に伝えたいこと「どの瞬間もみんなに価値がある」

14年に聖カタリナ学園高から前身のJX-ENEOSに入団。皇后杯、Wリーグともに最多優勝を誇る名門一筋で12季プレーしてきた。日本代表でも21年東京、24年パリと五輪2大会に連続出場。東京大会では男女通じて初の銀メダル獲得に貢献した。昨年5月に今季限りでの引退を発表。後輩たちは「ユラさんのラストシーズンに皇后杯で優勝できて嬉しい」と異口同音に喜んだ。

女子バスケ界の先頭を走ってきたスピードスター。次世代にバトンを託すにあたり、若い選手に伝えたいことを聞くと、「常に楽しんでほしい」と返ってきた。

「勝ち負けに支配されがちの人生だと思うんですよ、みんな。常に誰かに比較されて、シュートが入らなかったら自分の価値はないんじゃないかと思う選手が多い中で、どの瞬間もみんなに価値がある。それは忘れないでほしい。こうやってバスケットがやれていること、仲間がいること、練習ができること、好きなことをやってお金がもらえることに常に感謝をして、前に進んでいってほしい」

勝敗で明暗が分かれる厳しい世界。結果が出ない時には自分を見失いそうになることもある。名門の主将として、日本代表として、重圧を背負ってきた宮崎の言葉には重みがあった。「一発のビッグプレーよりも、常にブレない軸のある選手で居続けてくれたら、絶対に『勝ち』が勝手に私たちのほうに降りてきてくれる。それまでヘッドダウンして（うなだれて）も、常に前を見続けてほしい」。

コートネーム「ユラ」の由来は「揺らがないプレーヤー」。ひまわりのように明るく、陽気なムードメーカーだが、先発メンバー5人が並んだ会見場では、同僚や日の当たらないスタッフにも花を持たせる発言を何度も繰り返した。Wリーグのレギュラーシーズンは残り6試合。プレーオフ（PO）圏内の4位に2ゲーム差の5位だ。逆転でのPO進出へ。揺らがない笑顔で、最後まで駆け抜ける。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）