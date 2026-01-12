中国が西海に無断で設置した構造物（深藍2号）で管理人員が捕捉された。海洋警察が昨年8月に撮影したもので、共に民主党の李炳鎮（イ・ビョンジン）議員が昨年10月22日に国政監査で公開した。写真には一般養殖場ではほとんど見られない酸素ボンベと潜水服を着た人（下写真）とゴムボートが見える。 ［写真 李炳鎮議員室］

専門家の間では西海海洋境界確定を西海構造物と結びつければ中国のグレーゾーン挑発に巻き込まれるという指摘も出ている。実際、中国は暫定措置水域内の近海に養殖施設と主張する構造物3基を設置し、最新鋭空「福建」を動員して軍事訓練を実施した。西海で境界を揺さぶる中国の試みが続いているということだ。

これに先立ちオランダ・ハーグの常設仲裁裁判所（PCA）は2016年7月、フィリピンが提起した南シナ海紛争訴訟で、中国の領有権主張は法的根拠がないという判決を出したが、中国はこれを認めていない。韓国海洋科学技術院のヤン・ヒチョル海洋法・政策研究所長は「中国は2国間問題に第3の主体（国際海洋法裁判所など）が介入することを受け入れないという基調が強い」と述べた。

中国のこうした形態は、中間線を引いても攻勢的な海洋活動をやめるという保証がなく、西海の構造物も「撤去」でなく「交渉」対象にするという懸念につながる。このため海洋構造物と海洋境界確定を分離して接近する戦略が必要というのが政府内外の指摘だ。外交筋は「国際法上、海洋人工構造物や人工施設は領土や基点として認められない」としながらも「中国が西海の内海化など攻勢的な海洋活動を継続するという懸念はある」と話した。

西海海洋境界の確定は北方限界線（NLL）を境界に北朝鮮と対峙中の韓国としては安保とも直結する問題だ。韓国外大の康筇栄（カン・ジュンヨン）国際地域大学院教授は「中国は西海構造物3基のうち管理施設1基だけを撤去するという状況」とし「中国側の善意に期待するよりも、西海構造物問題を解決して海洋境界画定を議論するツートラック戦略で対応するべき」と指摘した。