「西半球（アメリカ大陸）の覇権回復」を宣言したドナルド・トランプ米大統領が、デンマーク自治領グリーンランドに対する領土編入の意志を露骨にする中で、「簡単な方法」を望むが、それがだめなら「強硬手段」に訴えると述べた。合意に至らない場合、物理力を動員した強圧的な方法を取ってでもグリーンランドを手に入れるという意味だ。

トランプ大統領は9日（現地時間）、ホワイトハウスで開かれた石油・ガス企業の経営陣との懇談会で、グリーンランド確保の方策に関する取材陣の質問に対し、「簡単な方法で合意を妥結したいが、それが通じなければ強硬手段に訴える」と述べた。続いて、米国がデンマークと結んだ防衛協定により、グリーンランドで軍事基地を運用するなど軍事活動が可能な状況において、あえて所有権を確保しようとする理由については、「我々が所有すれば、我々が防衛する。誰も賃借している土地を（自国の領土のように）守ろうとはしない」と答えた。

トランプ大統領は、グリーンランド住民の賛成を得るための財政的な補償の可能性も排除せず、「まだ金の話はしていない。後ですることもあるだろう」と述べた。最近、トランプ政府がグリーンランドをデンマークから分離させた後に米国へ編入するために住民1人当たり1万〜10万ドル（約158万〜1580万円）の現金を支給する案を議論してきたという報道が、ロイター通信から出た経緯がある。トランプ大統領は、デンマークやグリーンランドの住民、また欧州の多数の国々が反対している状況であるにもかかわらず、「彼らが好もうが好むまいが、グリーンランドを確保する」と繰り返し述べた。

◇「中ロにグリーンランドを占領させるわけにはいかない」

グリーンランドを手に入れようとする理由に関しては、中国とロシアを挙げて説明した。トランプ大統領は「我々がやらなければ、ロシアや中国がグリーンランドを手に入れるだろう」とし、「ロシアと中国の駆逐艦、潜水艦はグリーンランド周辺の至る所にいる。ロシアや中国にグリーンランドを占領させるがままにしてはならない」と強調した。

しかし、グリーンランド確保計画は、内外から激しい抵抗を受けている。グリーンランド民主党所属のイェンス・フレデリク・ニールセン首相をはじめとする5つの政党代表は9日、共同声明を出し、「我々は米国人でもデンマーク人でもなく、グリーンランド人であることを望む」とし、「グリーンランドの未来はグリーンランド人が決定すべきだ。我が国を無視する米国の態度が終わることを願う」とした。グリーンランドの政党代表たちは、グリーンランドを巡る最近の論争を議論するため、来月3日に予定されていた議会招集を前倒しすることを決めた。