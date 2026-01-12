漫画『スーパーマン』の1938年の初版本が、歴代最高額となる1500万ドル（約23億7000万円）で落札された。

10日（現地時間）、BBC放送などによると、9日、米ニューヨークの漫画専門オークション会社「メトロポリス・コレクタブルズ／コミックコネクト」は、匿名の収集家が1938年の『スーパーマン』初版本を1500万ドルで落札したと明らかにした。

同社は、これは漫画として「史上最高額」だと説明した。この漫画が発売された当時の価格は10セントで、現在の貨幣価値に換算しても2ドル25セント（約350円）程度にすぎない。

この初版本は、スーパーマンが初めて登場した漫画で、20世紀中盤におけるスーパーヒーロー作品の拡大に大きく寄与したと評価されている。現存する『スーパーマン』初版本は100部未満と推定されている。

漫画の等級評価会社CGCは、今回販売された初版本に10点満点中9点の評価を与えた。非常に良好な保存状態で、ごく軽微な欠陥しかないことを意味する。

この漫画は、ハリウッド俳優ニコラス・ケイジがかつて所有していたが、盗難に遭ったことでさらに有名になった。ケイジは1996年、この初版本を15万ドルで購入したものの、2000年、自宅で開かれたパーティーの最中に盗まれた。

その後、この漫画は2011年、米カリフォルニア州のある倉庫で発見された。これを取り戻したケイジは、その6カ月後にオークションで220万ドルで売却した。

メトロポリス・コレクタブルズ／コミックコネクト社のスティーブン・フィシュラー最高経営責任者（CEO）は、「行方不明になっていた11年間の間に、（この初版本の）価値が急騰した」とし、「盗んだ犯人は、結果的にニコラス・ケイジに大金をもたらした」と語った。