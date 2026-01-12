“あおり運転”してきた車から降りてきたのは、見覚えのある男性…青ざめた表情で平謝りされたワケ――3連休ベスト
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年4月3日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2024年あおり運転実態調査』によれば、あおり運転をされたことがあるドライバーは72.5％であった。2023年の53.5％よりも大幅に上昇し、半年間でも24.1％と多くのドライバーがあおり運転に遭遇していることがわかった。
今回は、怖い思いをしたが最終的に“スカッ”としたという2人のエピソードを紹介する。
◆怒りに満ちた表情の運転手に恐怖
ある日、国道を走っていた掛川直樹さん（仮名・50代）。車の後部座席には、幼い娘と妻が同乗していた。
掛川さんは、“適切なタイミング”で車線変更をしたのだが……。
「後ろにいた車が、突然クラクションを鳴らしながら近づいてきました。バックミラー越しに見える運転手の表情には、明らかに敵意を感じました」
信号が赤に変わり、掛川さんは車を止めた。すると、後ろの車の運転手が、車から降りてきたという。
「運転手は怒りに満ちていて、運転席側の窓を激しく叩いてきました。怒鳴るような声も聞こえましたが、窓を開ける気にはなれませんでした。無視をし続ける私に対して、運転手は車体の側面を思いきり蹴ってきたんです」
掛川さんは“心臓が凍りつくような恐怖”を感じた。
「警察を呼ぶべきか、このまま何事もなかったようにするのか……。そんな考えが頭の中を駆け巡りました」
すると、幸いにも信号が青に変わり、掛川さんは即座に車を発進させることができた。
◆警察署で運転手を特定
「後ろの車がついてくるかどうかを確認しながら、妻に撮影するように頼みました」
道路は片道一車線の交互通行のため、逃げ道がなかったそうだ。掛川さんは「時間がとても長く感じました」と振り返る。そのとき、掛川さんは、“ある決断”に至った。
「そうだ！ 警察署に行こう」
走っている周辺の地理に詳しかった掛川さんは、迷わず警察署に向かった。
「警察署の敷地内に入ると、あおってきた車はようやく過ぎ去ってくれました。ホッとすると同時に、怒りが湧き上がってきました」
掛川さんが警察官に状況を説明すると、親身になって話を聞いてくれたという。
「妻が撮った画像から車のナンバーを照合して、運転手を特定できるとのことでした」
警察官は運転手を特定し、“出頭させる”ことを約束してくれたそうだ。数日後、警察署から「運転手と連絡がとれた」との報告を受けた。
「運転手は反省しているようで、車の修理代も保証すると言わせることができました。怖い思いをしましたが、スカッとしました」
◆ハザードで“謝罪の意思”を示したが…
会社の会合が終わり、山本悟さん（仮名・40代）は社長を自宅まで車で送ることになった。信号で止まり、青に変わったのだが、山本さんはよそ見をしていたため、スタートが遅れてしまったという。
「後ろに止まっていた車から何度もクラクションを鳴らされました。ハザードをたき、“謝罪の意思”を示したんですが、運転手の怒りは収まらないようでした」
運転手は車間距離を詰め、後ろからパッシングするなど、挑発してきた。
「私は危険を感じて、社長と話して近くのコンビニの駐車場に逃げ込むことにしたんです。これで、あおり運転も終わるだろうと考えたのですが……甘かったですね」
相手の運転手も山本さんの車にぴったりとついてきており、そのまま駐車場に入ってきたそうだ。「面倒なことになりそう」と思いつつも車の中で待機していると、相手の車のドアが開いた。
