気象庁によりますと、きょう（12日）、日本付近は強い冬型の気圧配置が続いており、北日本と東日本では暴風や猛ふぶき、高波に厳重な警戒が必要だとしています。

【画像をみる】12日（月）～17日（土） 3時間ごとの雪風シミュレーション

風や雪のピークは過ぎつつあるものの、引き続き大雪による交通機関への影響にも注意が必要だということです。

非常に強い風と猛吹雪に警戒

北日本と東日本では12日、雪を伴った非常に強い風が吹き、視界が全く効かなくなる「猛ふぶき」となる所がある見込みです。不要不急の外出は避け、車を運転する際は立ち往生などのリスクに十分注意してください。





１２日（月）3時間ごとの雪風シミュレーション

13日（火）3時間ごとの雪風シミュレーション

1４日（水）3時間ごとの雪風シミュレーション

1５日（木）3時間ごとの雪風シミュレーション

1６日（金）3時間ごとの雪風シミュレーション

1７日（土）3時間ごとの雪風シミュレーション

12日に予想される最大風速（最大瞬間風速）北海道地方：23メートル（35メートル）東北地方：18メートル（30メートル）北陸地方：20メートル（30メートル）うねりを伴う高波海上は大しけとなる所があるでしょう。特に北陸地方では7メートルの高波が予想されています。12日に予想される波の高さ北海道地方：6メートル東北地方：6メートル伊豆諸島：6メートル北陸地方：7メートル（うねりを伴う）大雪による交通障害への注意12日朝にかけて、北日本から東日本の日本海側を中心に大雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に警戒が必要です。公共交通機関の運行状況にも影響が出る可能性があるため、最新の情報を確認してください。13日6時までの24時間降雪量（多い所）東北地方：40センチ北海道地方：30センチ北陸地方：30センチ関東甲信地方：15センチ近畿地方：15センチ東海地方：10センチ落雷や突風にも注意を冬型の気圧配置が強い時は、大気の状態が非常に不安定になります。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうにも注意してください。冬型の気圧配置は西から次第に緩む見込みですが、12日いっぱいは北日本と東日本で荒れた天気が続く見込みです。自治体から発表される避難情報や気象庁が発表する最新の気象情報に注意してください。