「田舎でリハビリ中」31歳フリーター男性、年収150万円。貯金1000万円で実家暮らしを選ぶワケ
All About ニュース編集部は、2025年11月20日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、群馬県在住・31歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：フリーター
在住：群馬県館林市
家族構成：父親、母親、自分、弟
世帯年収：父親500万円、母親90万円、自分150万円、弟80万円
実家の間取り：1軒家3LDK
交際費：1万円
毎月のお小遣い：3万円
毎月の貯金額：3万円
貯金総額：1000万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下男性の1カ月の平均消費支出は14万7708円です。そのうち、住居費の平均は3万1444円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた11万6264円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについて聞くと、「就職活動で正社員になったら、実家を出る予定。35歳までを希望」とのこと。恋愛や結婚願望については「ある」と回答しました。
さらに、「実家で生活する方が、衣食住が楽で、精神的な負担も少なく、貯蓄も出来るから。元々は都内で一人暮らしをしていたが、騒音や生活環境、人の多さなど生活のストレスが多かったため、田舎の実家で静かに暮らすのが自分に合っていると思ったため」と続けました。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「大きな苦労はない」とのこと。
一方で「都内で生活していたときよりも、店の数が圧倒的に少ないため、近くのコンビニに行くにも車で20分程かけて行く。働き口も少なく、時給も都内に比べて少ない。田舎のネットワークが凄いので、自分が療養で実家にいるという話がなぜか近所の人に知れ渡っていて、少しきまずい」と話しました。
お金に関する悩みでは「いずれ両親は自分より先に亡くなることがわかっているため、貯蓄面で将来の不安が強い。今は2万円負担だが、一人での生活費を稼いでいくことを考えると早めに安定した給与を得る必要がある」と教えてくれました。
前職のストレスで精神疾患を患い、経済的にも精神的にも負担が少ない実家暮らしでリハビリ中という回答者。順調に貯金額を増やしながらも、正社員になって実家を出るという希望を持って前進する様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:福島 ゆき)
今回は、群馬県在住・31歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：31歳男性
職業：フリーター
在住：群馬県館林市
家族構成：父親、母親、自分、弟
世帯年収：父親500万円、母親90万円、自分150万円、弟80万円
実家の間取り：1軒家3LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：2万円
交際費：1万円
毎月のお小遣い：3万円
毎月の貯金額：3万円
貯金総額：1000万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下男性の1カ月の平均消費支出は14万7708円です。そのうち、住居費の平均は3万1444円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた11万6264円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについて聞くと、「就職活動で正社員になったら、実家を出る予定。35歳までを希望」とのこと。恋愛や結婚願望については「ある」と回答しました。
「フリーターで勤務時間を調整しつつ、リハビリ中」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「前職でメンタル疾患を患ったため、フリーターで勤務時間を調整しつつ、リハビリ中」と言います。
さらに、「実家で生活する方が、衣食住が楽で、精神的な負担も少なく、貯蓄も出来るから。元々は都内で一人暮らしをしていたが、騒音や生活環境、人の多さなど生活のストレスが多かったため、田舎の実家で静かに暮らすのが自分に合っていると思ったため」と続けました。
「少しきまずい」居住地ならではの悩みとは両親、弟と同居している回答者。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「大きな苦労はない」とのこと。
一方で「都内で生活していたときよりも、店の数が圧倒的に少ないため、近くのコンビニに行くにも車で20分程かけて行く。働き口も少なく、時給も都内に比べて少ない。田舎のネットワークが凄いので、自分が療養で実家にいるという話がなぜか近所の人に知れ渡っていて、少しきまずい」と話しました。
お金に関する悩みでは「いずれ両親は自分より先に亡くなることがわかっているため、貯蓄面で将来の不安が強い。今は2万円負担だが、一人での生活費を稼いでいくことを考えると早めに安定した給与を得る必要がある」と教えてくれました。
前職のストレスで精神疾患を患い、経済的にも精神的にも負担が少ない実家暮らしでリハビリ中という回答者。順調に貯金額を増やしながらも、正社員になって実家を出るという希望を持って前進する様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:福島 ゆき)