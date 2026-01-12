´ä¼ê½Ð¿ÈºÊ¡Ö¤¤ÊÊ´¤É¤³¡©¡×¹áÀî½Ð¿ÈÉ×¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤±¤É...¡×¡¡¤Þ¤µ¤«¤Îà¿©Ê¸²½¤Îº¹á¤Ë1Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯
¡ÖÀµ·î¤Ï¿©Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤ò»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û926.5ËüÉ½¼¨¡¢1Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î¿©Ê¸²½¤Îº¹
2026Ç¯1·î3Æü¤Ë¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿É×ÉØ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¼Ô¡¦Øü°ì¡Ê¡÷inu1dog1¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÆü¡¢ºÊ¤È°ì½ï¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤¤ÊÊ´¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢¤³¤ó¤Ê²ñÏÃ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»ä¡Ø¤¿¤¯¤µ¤ó¼ïÎà¤¢¤ë¤±¤É¤É¤ì¤Ë¤¹¤ë¡©¡Ù
ºÊ¡Ø¤É¤³¡©¤É¤³¤Ë¤¤ÊÊ´¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡Ù
»ä¡Ø¤¨¤Ã¡©ÌÜ¤ËÁ°¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ê¤¤¡©¡Ù
Øü°ì¤µ¤ó¤Ï¤³¤³¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÊÂ¤Ö¤¤ÊÊ´¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Îºø³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢²ñÏÃ¤Ï¤³¤¦Â³¤¤¤¿¡£
ºÊ¡Ø¤¢¡¼¤³¤ì¤«¡£ÎÐ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù
»ä¡ØÎÐ¡©¤¤ÊÊ´¤¬¡©¡Ù
ºÊ¡Ø¤ªÌß¤Ë»È¤¦¤«¤éÎÐ¿§¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¿¡Ù
¤½¤·¤ÆºÊ¤Ï¡¢¡Ö°ÊÁ°¤¦¤Á¤Î¼Â²È¶á¤¯¤ÎÌß¤Ä¤¤Ç¿©¤Ù¤¿¤Ç¤·¤ç¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É³Î¤«¤ËÎÐ¿§¤Ç¤¢¤ë¡×
¤È¡¢Øü°ì¤µ¤ó¤¬Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤ªÌß¤Ë¤Þ¤Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÐ¿§¤ÎÊ´¤À¡£
¤¨¡¢¤¤ÊÊ´¤Ã¤Æ¡Ö²«¤Ê¤ëÊ´¡×¤À¤«¤é¤¤ÊÊ´¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡ÎÐ¿§¤Î¤¤ÊÊ´¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©
Øü°ì¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤ä¤Ï¤êÀÄ¿¹½Ð¿È¤Î»ä¤ÏÀÄ¤¤Ê¤³,,,¡×
¡Ö»ä¤âÅìËÌ¤Ê¤Î¤Ç¤¤ÊÊ´¤ÏÎÐ¤Ç¤¹¡×
¡Ö½©ÅÄ¤âÀÄ¤¤ÊÊ´Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É......¡©
·ë¹½¤¢¤ë¤é¤·¤¤
Øü°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤ÎÈÎÇä¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è±¿±Ä¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖÆüËÜ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î²ñ¡×ÂåÉ½¡£ºÊ¤ÏÆ±²ñCEO¤òÌ³¤á¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡Ö¤Õ¤¯¤·¤Ò¤È¤ß¡×¡Ê¡÷vonchiri¡Ë¤µ¤ó¡£Èà½÷¤Î¸Î¶¿¤Ï´ä¼ê¸©¤Î»³±ü¤Ç¡¢note¤Ç¤Ï¤½¤³¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò½ñ¤µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
6Æü¡¢Øü°ì¤µ¤ó¤Ë¡ÖÎÐ¤Î¤¤ÊÊ´¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿ºÝ¤Î¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖºÊ¤âÅìµþÀ¸³è¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¡¢²«¿§¤¤¤¤ÊÊ´¤¬Â¿¿ôÇÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÂ¸¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÌß¤Ë¤Þ¤Ö¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦ÍÑÅÓ¤«¤é¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÎÐ¤Î¤¤ÊÊ´¤¬Æ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î²«¿§¤¤¤¤ÊÊ´¤ò°ì½ÖÇ§¼±¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊØü°ì¤µ¤ó¡Ë
¡ÖºÊ¤¬´ä¼ê¸©½Ð¿È¤Ç»ä¤Ï¹áÀî¸©½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤¿Åö½é¤Ï½Ð½Á¤äÌôÌ£Áª¤Ó¤Ç·ö²Þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢½ù¡¹¤Ë¤½¤Î°ã¤¤¤òÀ¢¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ëº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¡¢¿©Ê¸²½¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò¶½Ì£¿¼¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊØü°ì¤µ¤ó¡Ë
´ØÅì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤ÊÊ´¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²«¿§¤¤¤â¤Î¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¡£Ê¼¸Ë¸©ÆîÀ¾Éô½Ð¿È¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤â¡¢²«¿§¤¤¤â¤Î¤·¤«¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤¤ÊÊ´¡á²«¿§¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¾ï¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Õ¤¯¤·¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤Î¸Î¶¿¤À¤±¤¬Îã³°¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»³·Á¸©¾±ÆâÃÏ¶è¤Ç³èÆ°¤¹¤ëANA¤ÎµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Ë¤è¤ë¾±Æâ´Ñ¸÷¥µ¥¤¥È¡Ö¾ÊÆâÎ¹·¿Ï¿¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾±Æâ¤Î¤¤ÊÊ´¤ÏÀÄÆ¦¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡ØÀÄ¤¤ÊÊ´¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Åçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¤Î¡ÖÆîÌÜÀ½Ê´¡×¤Ï2025Ç¯11·î26Æü¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÇÀÄ¤¤ÊÊ´¤ò¡Ö»³±¢¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡×¤ÈµºÜ¤·¡¢Ä¹Ìî¸©¾®½ô»Ô¤Î¡ÖÂçÀ¾À½Ê´¡×¤Ï¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡ÖÄ¹Ìî¸©¾®½ô»Ô¤ÇÀÎ¤«¤é¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤°¤¤¤¹¿§¤Î¤¤ÊÊ´¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ÆÀÄÂçÆ¦¤¤ÊÊ´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹Åç»Ô¤ÏÆÃ»ºÉÊ¤ÇÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¶¡¦¹Åç¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Î1¤Ä¤Ë¡¢ÀÄ¤¤ÊÊ´¤òÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤¦¤ä¤é¡ÖÎÐ¿§¤Î¤¤ÊÊ´¡×¤ÏÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ......¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤¤ÊÊ´¤Ã¤Æ¡¢²¿¿§¡©