負傷者はゼロも…侵入経路は不明

ドジャースの本拠地にまさかの来訪客だ。カリフォルニアのTV局「KTLA」は11日（日本時間12日）、ドジャースタジアムの観客席にコヨーテが出没したと伝えた。

コヨーテは10日（同11日）に行われたスタジアムツアーに参加したファンが発見。同メディアは「シミバレー出身の家族が立っていた場所からほんのわずかな距離」と伝えたとともに、観客席の階段で周囲を窺っているコヨーテの写真を掲載した。

同メディアによると、コヨーテは1月下旬〜3月にかけて繁殖期となり、南カリフォルニア地域で活動が活発化するという。今回の遭遇で負傷者はいなかったが、「コヨーテがどのようにしてスタジアムに侵入したか、また最終的にどのように排除されたかは明らかになっていない」と報じた。

「近隣住民の中には、動物たちが人間に近づき、攻撃的になっていると主張する人もいる」と同メディア。カリフォルニア州の職員は「コヨーテに遭遇した人は安全な距離を保ち、大きな音を立て、ゆっくり遠ざかるように」と勧告している。（Full-Count編集部）