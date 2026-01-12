“買い出しのストレス”が激減！サコッシュ→エコバッグに変身「ダイソー300円バッグ」が便利すぎた
スーパーやドラッグストアで買い物をする時、みなさんはどんなショッピングバッグ（エコバッグ）を持って行きますか？
できるだけ身軽に行きたい筆者は、手にショッピングバッグをぶら下げるスタイル。でも、買い物中にカサカサ当たったり、商品に手を伸ばしにくかったりしてちょっと不便なんですよね。
そんな時に見つけたのが、ダイソーの「ショルダーになる折りたたみショッピングバッグ」。肩がけできるショルダー紐付きで、手が自由に使える優れモノなんです！
◆ファッション感覚で持てちゃうショッピングバッグ
ダイソーのエコバッグコーナーでひときわ目立っていたのが、「ショルダーになる折りたたみショッピングバッグ」。折りたたみ式のショッピングバッグはよく見かけるけれど、持ち運びに便利なショルダー紐付きで、肩がけできるのがこの商品の特徴です。
しかも、蛍光オレンジのショルダー紐がめちゃくちゃいいアクセントになっていて、ファッション感覚で持てちゃうかわいさ！
「ショルダーになる折りたたみショッピングバッグ」330円／税込
材質：ポリエステル
サイズ：縦41cm×横41cm
折りたたまれた状態の「ショルダーになる折りたたみショッピングバッグ」は、縦12cm×横15.5cm、厚さは2cmほど（独自に計測）で小さめのポーチのようにも見えます。
表のメッシュ部分はポケットになっていて、中には蛍光オレンジのショルダー紐。
ショッピングバッグの白色に、蛍光オレンジが映えています。
◆紐を取り出してみる
紐を取り出してみると、約152cm（独自に計測）と長め。金具や留め具などはついていない、ただの1本の紐です。
メッシュ部分のさらに上・両サイドには、Dカン。
パッケージ裏面の使用方法によると、ショルダー紐を肩からかけて使用する場合は、このDカンにしっかりと結びつけるのだそう。
◆ギュッと結ぶだけ
ショルダー紐を通して、ほどけないようにギュッと結ぶだけなので簡単です。
見た目は、まるでサコッシュ！ スーパーに行くだけなのに、ちょっと洒落てる感じ。
次は、実際に使ってみた感想をレポートします。
◆両手が空くから、買い物中のプチストレス減
まず、スーパーに向かう時のスタイルがこちら。
たたんだショッピングバッグの両端・Dカンにショルダー紐を結びつけて、肩がけしています。
ショルダー紐が長いので、ショッピングバッグ本体は太もものあたりにきます。斜めがけをするのにも、十分な長さです。
重量は約70g（紐込み）と軽く、肩に食い込む感じも気になりません。
メッシュのポケット部分には、鍵やちょっとした小物を入れられますが、ボタン・ファスナーなどは付いていないので落とさないように注意！
そして、買い物中に両手が自由に使えるのがとにかくいい！
いつもは商品を取るために手でバッグを持ち替えたり、押さえたり、商品にぶつけないように気をつけたりしているのだけれど、「ショルダーになる折りたたみショッピングバッグ」なら手をスッと伸ばしやすいです。
◆ショッピングバッグは、白色でシンプル
買い物が終わったら、ショッピングバッグを広げます。
縦・横ともに41cmで、一般的なレジ袋でいうとMサイズ（長さ45cmほど）に近い印象です。
素材にはポリエステルが使われていて、シャカシャカ。洗濯は不可だけれど、汚れはササッと簡単に拭き取ることができます（汚れの種類にもよる）。
◆ガバッと開けてみると、思っていた以上に大容量！
1人暮らしなら、3〜4日分くらいの食料品を詰め込めます。
持ち手は長く、幅が広いから、ある程度重くなっても手に食い込みにくいところが高評価。買い物の量にもよるけれど、袋がパンパンでなければ持ち手を肩にかけることもできます。
