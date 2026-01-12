米男子下部ツアーが開幕 石川遼は初ラウンド「67」の暫定38位発進、大西魁斗76位
＜ザ・バハマズ・クラシック 初日◇11日◇ザ・オーシャンクラブGC at アトランティス（バハマ）◇7159ヤード・パー72＞米国男子下部コーン・フェリーツアーの2026年シーズンが開幕した。バハマでの初戦には、今季同ツアーを主戦場にする石川遼と大西魁斗が出場している。
初日は日没によりサスペンデッドとなった。石川は5バーディ・ボギーなしの「67」で回り、5アンダー・暫定38位タイ。大西は5バーディ・2ボギーの「69」でプレーし、3アンダー・暫定76位タイにつけている。第1ラウンドは午前7時30分に再開。第2ラウンドは予定通り午前6時55分（日本時間午後8時55分）にスタートする。シーズン終了時点のポイントランキング上位20人が翌シーズンのPGAツアー出場権を獲得。昨年は平田憲聖が15位に入り、ツアーカードを手にした。
初日は日没によりサスペンデッドとなった。石川は5バーディ・ボギーなしの「67」で回り、5アンダー・暫定38位タイ。大西は5バーディ・2ボギーの「69」でプレーし、3アンダー・暫定76位タイにつけている。第1ラウンドは午前7時30分に再開。第2ラウンドは予定通り午前6時55分（日本時間午後8時55分）にスタートする。シーズン終了時点のポイントランキング上位20人が翌シーズンのPGAツアー出場権を獲得。昨年は平田憲聖が15位に入り、ツアーカードを手にした。
