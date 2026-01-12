今週の12星座占い「天秤座（てんびん座）」全体運・開運アドバイス【2026年1月12日（月・祝）〜1月18日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月12日（月・祝）〜1月18日（日）「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【天秤座（てんびん座）】
今週は、自分のペースで行動できて余裕をもって過ごせるでしょう。時間があれば、自分が1日のあいだで一番長く過ごす場所を片付けてみて。空気が変わって、良い運気が舞い込むようです。恋愛面は、会いたいときは素直になるなど、我慢しすぎないように気を付けて。気になる相手は、日中に連絡をするとうまくいきそう。
★ワンポイントアドバイス★
アクセサリーなど普段から身に着けている物の手入れをすると恋愛運アップに。心が満たされないと感じるときは、星空やプラネタリウムを楽しむようにすると◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【天秤座（てんびん座）】
今週は、自分のペースで行動できて余裕をもって過ごせるでしょう。時間があれば、自分が1日のあいだで一番長く過ごす場所を片付けてみて。空気が変わって、良い運気が舞い込むようです。恋愛面は、会いたいときは素直になるなど、我慢しすぎないように気を付けて。気になる相手は、日中に連絡をするとうまくいきそう。
アクセサリーなど普段から身に着けている物の手入れをすると恋愛運アップに。心が満たされないと感じるときは、星空やプラネタリウムを楽しむようにすると◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/