日本共産党の前議長、不破哲三さんが、昨年12月30日、逝去した（享年91）。

【写真で見る】「天敵」ともいえる新潮社と共産党との関係、若き日の不破さんの姿など

不破さんは、40歳の若さで党書記局長に就任し、「日本共産党のプリンス」と呼ばれた。以後、委員長として柔軟路線をとり、戦前からあった“革命団体”のイメージを払拭。天皇制や自衛隊を“当面容認”した。

そんな不破さんが、新潮社から「自伝」を刊行していたのを、ご存じだろうか。『私の戦後六〇年 日本共産党議長の証言』（2005年8月刊）である。

いうまでもなく、新潮社は、「週刊新潮」誌上を中心に、さかんに日本共産党を批判してきた。

特に1978（昭和53）年、同党元幹部・袴田里見氏（1904〜1990）の手記《「昨日の同志」宮本顕治》の掲載は、決定的な出来事だった。単行本化もされ、世間は騒然となった。これは戦前に発生した“日本共産党スパイ査問事件”で、同志をリンチで死に追いやったのは、宮本顕治氏（当時、党委員長）であるとの、衝撃的な告発だった。

新潮社で著書の刊行記者会見を行う不破哲三氏（2005年）

もちろん、党は反論を大展開。袴田氏と党の間で訴訟沙汰にもなった。それだけに、新潮社と日本共産党は、不倶戴天の間柄であると、誰もが思っていた。だが、「週刊新潮」と日本共産党は、それ以前は、さほど悪い関係でもなかった。現に、1975年には、宮本顕治委員長の回想手記《私自身の「昭和史」》を掲載しているのだ。しかし、この袴田手記の掲載で、関係は決定的となった（しかも、その手記のなかで袴田氏は、不破さんをも、さかんに批判しているのである）。

そんな版元から自伝が刊行され、それどころか、刊行時には、不破さん自身が新潮社内で、新刊発売のプロモーションともいえる記者会見をひらいていた。

いったい、どういう経過を経て、不破さんは、“天敵”のはずの新潮社から著書を刊行したのだろうか。当時、出版部でこの本を担当編集した森重良太さん（67）に、思い出を緊急寄稿していただいた。

新潮社からの刊行でも「かまいません」

2005年は「戦後60年」の節目だったので、前年あたりから、それにふさわしい企画はないかと、編集会議で課題になっていました。

あるとき、かねてより懇意にしていた政治ジャーナリストの角谷浩一さん（64）と会った際、何気なく「戦後60年の面白い企画、ありませんかね」と聞くと、「不破哲三さんの回想記なんか、どうですか」と言うのです。

最初は、冗談を言っているのだと思いました。ところが、話をうかがうと、角谷さんは、不破さんとすでに知己の様子です。その角谷さんに、今回、あらためて聞いてみました。

「懐かしい話ですね。2004年に、ラジオ局・文化放送主催で、一回に2人ずつ政治家を招く勉強会〈文化放送 政治塾〉がスタートし、わたしが企画コーディネイターをつとめました。その第1回前半の講師として、まず元総理の中曽根康弘さんが決まりました。もう一人、中曽根さんに匹敵する政治家ということで、第1回後半の講師を、当時、日本共産党議長だった不破哲三さんにお願いしたところ、快諾いただいたのです。不破さんは、かねてより〈赤旗まつり〉などでの講演を取材して、関心を抱いてきた政治家でした」

もしこのとき、2人が同席していたら、歴史的ヴィジュアルになったはずですが、さすがに、それは無理だったようで、前半・後半、別々の登壇でした。

「このときの不破さんの講演は、“世界のなかの日本国憲法を考える”という内容で、“生存権を憲法でうたっている国は、日本とイタリアだけ”などと、多くの実例をあげ、分かりやすく語ってくれました。このとき、戦後政治史の主流とはいえない日本共産党の視点で、戦後60年をまとめたら、ユニークな本になるのではないかと思ったのです」

そんな企画が実現するのか……とりあえず角谷さんから不破さん側に提案していただくと、すぐにOKが出たというではありませんか。

それでも、なにぶん版元は「新潮社」です。その点も確認してもらうと「かまいません」ということです。

要するに、角谷さんによる聞き書きインタビューなら、どこの版元でもおまかせする――ということだったのです。また、不破さんの著書は、日本共産党系の新日本出版社からの刊行が多かったので、ほかの版元から出すことで、新しい読者を獲得したいとの考えもあったような気もします。

新潮社内の企画会議でおそるおそる出してみると、これも即OKでした。「新潮社から日本共産党議長の本が出るなんて、面白いじゃないか」というわけです。袴田手記の時代から30年近くたっており、現場編集者たちには、もう“恩讐の彼方に”となっていたせいもありました。

ペンネーム「不破哲三」の由来

さっそく角谷さんの案内で、代々木の日本共産党本部へ、うかがいました。わたしは、その時点で入社20数年、週刊新潮記者も10年近くやってきた中堅です。しかしまさか、日本共産党本部のなかへ堂々と入る日が来るとは、夢にも思いませんでした。受付で「新潮社ごときが、何しに来たんだ」と追い返されるのでは――と、少々ビクビクしていました。

もちろん、そんなことはなく、不破さんはじめスタッフの方々は、ごくふつうに、ていねいに迎えてくれました。このとき不破さんはすでに75歳でしたが、声も外見もとても若々しかったのが印象的でした。

「あの〜、ほんとうに新潮社からの刊行で、よろしいのでしょうか」と聞くと、笑いながら、「全然かまいませんよ。いい本にしましょう」と明るく答えてくれました。

インタビューは、全部で5回ほど、計15時間におよびました。全350ページ分の原稿を書きおこした角谷さんは、

「全体構成や目次立ても不破さんがつくり、語りは、立て板に水。見事でした。その後、書きおこした原稿にも、たいへん細かく直しを入れていただきました。インタビューの最終回では、奥様の七加子さんが『様子を見に来ましたよ』と、途中から入ってこられて、少々緊張したのを覚えています。どんな若造がインタビューしているのかを“偵察”に来たようでした（笑）」

『私の戦後六〇年』は、〈不破哲三〉のペンネームの由来からはじまっています。不破さんの本名は〈上田健二郎〉です。わたしは、このペンネームは、てっきり、赤穂四十七士のひとり、不破数右衛門からきているのだと、勝手に思い込んでいましたが、そうではありませんでした。

《〔鉄鋼労連の書記をつとめていた23歳の〕当時、自宅のすぐそばに“不破建設”なる名前のペンキ屋さんがありました。そこで働いていた四〜五人の労働者の人たちが組合をつくることになって、妻の七加子（その頃、東京の南部で地区労の書記をしていました）が相談に乗っていました。そのペンキ屋さんの名前がヒントでした。「哲三」もあまり深い意味はなくて、つとめていた鉄鋼労連の「鉄」の響きを取った、その程度です。》（『私の戦後六〇年』より。以下同）

不破さんは子どものころからたいへんな本好きで、9歳のときに書いた冒険SF小説が、雑誌に掲載されたりしていました。父親が小学校の教員で、たまたま、作家の吉川英治を知っていたので、作品を読んでもらうべく、父子で訪ねたこともありました。戦時中は、典型的な軍国少年だったそうです。冒頭は、そんな微笑ましいエピソードがつづきます。

右翼が泣いて喜ぶ、日本共産党の主張

『私の戦後六〇年』は、基本的に、不破さんが自らの政治家人生を振り返りながら、戦後政治史を語っていく内容です。その大半は、日本共産党関係者や、政治史に詳しいひとたちにとっては周知の事実でしたが、一般読者には新鮮な内容が多く含まれていました。

そのひとつが、北方領土に関する問題です。北方領土とは、終戦時のドサクサで、ソ連（現ロシア）が不法占拠し、実効支配している、択捉島・国後島・色丹島・歯舞群島の四島を指します。当然ながら日本政府は、四島返還運動をつづけているわけですが、日本共産党の主張は、そんな生易しいものではありませんでした。地図上でいうと四島のさらに上の得撫（ウルップ）島以北、カムチャッカ半島の手前・占守島までが日本の領土であり、そのすべてを返還せよと主張しているのです。

その根拠として、《幕末から明治にかけて、日本とロシアの間で行なわれた領土交渉の最後の通達点を、正確につかむことです。》と述べ、1855年（安政元年）と1875年（明治8年）の2回の正式交渉で決められた国境条約をあげています。

《〔この2度目の条約は〕「樺太千島交換条約」と呼ばれますが、（1）千島列島の得撫以北の部分も日本に引渡す、そのかわり、（2）日本がこれまで樺太にもっていた権利を放棄し、樺太全島をロシア領とすること、が主な内容でした。／大事なことは、この二つの条約は、ともに、二つの国の平和的な話し合いの結果、結ばれたものだということです。（略）その意味で、私たちは、この方面での日本の歴史的領土はどこかといえば、南北の区別なしに千島列島の全体が日本の歴史的領土に当たる、と考えています。》

この主張を意外と感じた読者も多かったようで、刊行後、「北方領土にかんする日本共産党の主張は、広く知られているのでしょうか。まさに右翼が泣いて喜ぶ主張ではありませんか」といった手紙が来た記憶があります。

本書中の圧巻は、やはり、国会における、時の総理大臣との激しい論戦の回顧でしょう。佐藤栄作をはじめ、俗に“三角大福”と呼ばれて政争を繰り広げた、三木武夫、田中角栄、大平正芳、福田赳夫ら、錚々たる顔ぶれと論陣を張りました。

近年は、重箱の隅をつつくような論戦が多く、いささかスケールに欠けるきらいがありますが、不破さんの時代は、実に迫力満点。日米核密約（核持ち込み）の暴露をはじめ、しばしば“スクープ”ともいえるネタをぶちまけ、総理大臣に迫る様子は、読んでいて実に痛快でした。ただし、自民党政治を批判するだけではなく、

《田中首相との論戦は、結構楽しいものでした。（略）論戦が終わると、質問者である私の席に寄ってきて、「今日はやられたよ」とか、論戦の印象について話し合う、これは、私の場合には、田中首相とともに始まった予算委員会の“よき慣行”でした。この“慣行”は、少なくとも七〇年代の歴代首相には、引き継がれていったと記憶しています。》

と、敵に塩をおくりかねないような思い出話も綴られています。

刊行後、ダメもとで「新刊発売の記者会見を開催したいのですが、さすがに新潮社内では、無理でしょうか」と提案すると「いいですよ、やりましょう」。なんと、日本共産党の現職議長が、新宿区矢来町の新潮社にやって来て、社内の小ホールで、マスコミ向けに記者会見を開くことになったのです。

新潮社には、よく、右翼や左翼などの団体が押しかけてきます。そのときも、総務部が「念のため、管轄の牛込警察署に警備の相談をしたほうがよいのでは」と言っていました。しかし、不破さんから「いや、ちゃんとこちらに警備がいますから、大丈夫です」とのことでした。

当日、黒塗りの専用車と、数人の私設SPらしき男性に警護されて、不破さんが、新潮社にやってきました。わたし自身が日本共産党本部に入ったとき以上に、このときのほうが、不思議な感動をおぼえました。全国紙の記者たちが詰めかけるなか、不破さんは、にこやかに本の内容を的確にまとめて、見事な宣伝コメントを語ってくれました。

記者のひとりが「なぜ、新潮社から刊行する気になられたのですか」と聞くと、「あまり深い意味はありません。ふだん、お付き合いのない版元さんから出すことで、わたしや党の考えを、さらに広く知ってもらえる機会になるのでは、との考えもあります」と、答えていました。

手塚治虫全集、全400巻を所有

本の刊行後、不破さんご夫妻が、角谷さんとわたしを、慰労の食事会に招いてくださいました。会場は、〈新宿中村屋〉です。銀座でも赤坂でもない、〈新宿中村屋〉というところが、いかにも不破さんらしくて、うれしくなってしまいました。不破さんは、

「新宿中村屋の創業者は、大正時代にインドから亡命してきた革命家、ラース・ビハーリー・ボースを匿い、助けた人です。カレーを日本に伝えたのもボースで、だから新宿中村屋は、カレーが名物なんですよ」

と、楽しそうに語っていました。そして、「今回は、ほんとうによい本をつくってくれました。お二人に感謝します」と、ていねいに挨拶してくださって、かえって恐縮してしまいました。奥様の七加子さんは、日本共産党の“陰の女帝”のようにいうひともいて、たしかに眼光鋭く、しっかりした方に見えましたが、不破さんを背後から支えている感じが強く伝わってきました。「あなた方みたいな若い人たちが、よくまあ、不破の自伝なんか、作る気になりましたねえ」なんて、冗談半分に言われたものです。

食事の途中で、不破さんに「森重さんは、いま、どんな本をつくってるんですか」と聞かれました。この時期、わたしは、大ファンだった手塚治虫さんに関する本『手塚治虫 原画の秘密』（手塚プロダクション編／新潮社とんぼの本、2006年9月刊）を準備中でした。そのことを話すと、突然、不破さんの目が輝きました。

「あなた、手塚ファンですか。わたしも大ファンです。講談社から出ている『手塚治虫漫画全集』は全400巻、すべて初版で持っています。ところが、引っ越しの際、何冊か、行方不明になってしまいまして。それはあとで、古書店を探しまわって補充したほどです」

不破さんは初期の作品、特に『鉄腕アトム』『ジャングル大帝』や、『火の鳥』が好きだと言っていました。わたしが、「アトムのなかの〈ブラックルックスの巻〉のラストシーンで、いつも泣いてしまうんです」と言ったら、不破さんが「ああ、最後に、お母さんがロボットだったことを知る話ですよね」と話が合って、よく読んでおられるなあと、驚いてしまいました。

翌年、できあがった『手塚治虫 原画の秘密』をお送りしたら、お礼の電話をくださって「よくまあ、こんなに貴重なナマ原画を使えましたねえ。手塚プロは鷹揚ですねえ」と感心してくれたのを覚えています。

ちょうどそのころ、不破さんは議長を退任されました。正式な表舞台からは去ったものの、事実上“院政”を敷いているという声もあったようです。実際にどうだったのかは、わたしごときにはわかりませんが、なんとなく、手塚作品を引っ張り出して、のんびり読んでいる姿を想像していました。

わたしは後年、初期の食道ガンを患い、某大学病院で手術を受け、以後、3カ月おきに検査に通うようになりました。すると、その病院に不破さんも通っており、しばしば診察日が重なり、一緒になるのです。いつも、奥様とご一緒でした。しかも、その場所が、ふつうの外来待合室でした。退任したとはいえ、日本共産党VIPが、一般患者に混じって外来待合室のソファに座っている姿は意外でした。いつも「いやあ、またお会いしましたね」と、すこし照れながら笑ってあいさつしてくださいました。

奥様は、2020年5月に先立たれています。角谷さんによると、

「奥様の没後は、身のまわりのお世話をする方と、静かに過ごされていたようです。一昨年でしたか、散歩中に転んで怪我をしたと聞いたので、久しぶりにお会いできないかと申し込んだのですが、やんわりと、断られました。ちょうど党委員長が、志位和夫さんから田村智子さんに代わる時期で、そんなときに古顔が表に出たのでは、党の刷新イメージに水を差すから――とのお考えのようでした」

おそらく、いまごろ、天上で夫人とのんびり過ごされている……いやいや、やはり、先に逝った自民党の大物たちと、論戦のつづきを展開しているのだと思います。不破哲三さん、新潮社にユニークな御原稿を頂戴し、ありがとうございました。ご冥福をお祈りします。

森重良太（もりしげ・りょうた）

1958年生まれ。週刊新潮記者を皮切りに、新潮社で42年間、編集者をつとめ、現在はフリー。音楽ライター・富樫鉄火としても活躍中。

