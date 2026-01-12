【前後編の前編／後編を読む】奥様会のボスママ、車種やマンションの階数で格付け…驚きの【駐在妻あるある】 日本人村の洗礼と見えないヒエラルキーで夫婦に限界が

夫の海外赴任に伴い、優雅な生活を送っていると思われがちな駐在妻……昨今では“駐妻”なる略称もある、まぶしい存在だ。

だが、一見華やかで羨望の的となるイメージがあるが、実はその裏側で孤独や深い苦悩を抱えている女性も少なくないという。

元駐在妻であり3児の母、現在は臨床心理士として大学で教鞭をとりながら、海外在住者のメンタルケア事業を立ち上げた前川由未子さんは、この実態を改善したいという強い思いから活動を始めた。

母の自死という衝撃的な出来事をきっかけに7歳でカウンセラーを志した前川さん

原点は母親の悲劇と自身の「発狂」体験

「私自身、幼少期に父親の仕事でアメリカに帯同していたのですが、その間に母の自死を経験しています」と前川さんは語る。

「母は元々、私を生んだ半年後に産後うつを患い、治療を継続しながらの渡米でした。海外生活が直接のきっかけではないものの、赴任先であったインディアナ州の冬の雪深くて暗く厳しい気候、父が物理的な助けになると思って同行させた祖母との関係によるストレス、そして月に一度の父の海外出張による孤独などが重なり、次第に追い込まれていったようです」（前川さん、以下同）

母親の死という壮絶な出来事をきっかけに、前川さんは7歳でカウンセラーを志すことを決意する。

「なぜか自分のせいだと直感的に思ったんです。心理士になって母のような人を救うことでしか、私に生きる道はないと、その時に決心しました」

大学で心理学の博士号を取得し、大学講師の傍ら、心理士として医療や教育現場でのカウンセリングに携わってきた。やがて運命的なことに、前川さん自身も駐在妻として夫に伴い、タイに帯同することになる。

「渡航したのは、長女が1歳半で長男がお腹にいた妊娠8ヶ月のとき。コロナ禍でのロックダウン寸前でした。着いて数日で街がロックダウンしてしまい、スーパーや病院等以外のほぼすべてが閉鎖されてしまって。当初の計画はすべて崩れ、右も左も分からないまま、お腹だけが大きくなっていく……。強い不安に駆られて、本当に発狂したようになってしまいました」

その後、前川さんは無事に出産を終えたが、生まれたばかりの長男とイヤイヤ期真っただ中の長女を抱えての「おこもり生活」に、次第に精神が追いこまれていった。

「子どもたちを怒ることが増えてしまい、そんな自分に罪悪感を覚えて……。『こんなに怒ってばかりのママだったらいないほうがいい』って、17階のベランダに吸い込まれそうになったんです。でも寸前で『お母さんと同じだ、ヤバい！』と思いとどまれた。それで、『このままだとマズい、好きなことをやらないとダメだ』と思って、メンタルケアのボランティアを始めたんです」

日常生活に潜む「地味でも逃げ場のないストレス」

約4年間のタイでの暮らしでは、独特のしんどさや地味に効いてくる小さなストレスの連続だったという。

「例えば、歩道がガタガタでベビーカーがまったく進まない。たった数百メートルの移動でも一苦労で、荷物も多く暑い中だと、逃げ場もありません 。さらに、寒期はPM2.5で空気がとても悪くなり、数十メートル先まで霞むほど。そのため洗濯物は一年中、室内干しです。また、水道管の老朽化で水が汚れており、なぜか洗うたびに洗濯物が黒ずんでしまう。タイでは水道水を絶対にそのまま飲んではいけないので、浄水器を付けていますが、一度に使える量が限られ、チョロチョロとしか出ないんです。蕎麦を茹でても水で締めることができずにのびてしまうほどでした（笑）」

食材に関しても、日本食のスーパーはあるものの、魚の種類は限られていた。

「わが家ではサバ一択でしたね……。どこの国でも、その国独自の不便さというものがあって、それが地味に積もっていって、大きなストレスになるんですね」

存在意義を見失い「私はなんのためにここにいるの？」

駐在妻たちが渡航して3ヶ月から半年という比較的早いタイミングで陥りやすいのが、「アイデンティティ・クライシス（存在意義の危機）」だと前川さんは指摘する。

「日本にいるときは、仕事や地域活動など多様なコミュニティに属していますよね。それが海外ではビザの関係で働けない国が多く、知っているのは夫や子どもだけ、やることは家事と育児のみ、となりがち。そうなると、『私はここで何をやっているんだろう』『何のためにいるんだろう』という悩みに直面するのです」

この傾向は、特に日本でバリバリ働いてきたキャリア志向の女性ほど強く見られるという。

「駐在妻にはご自身も高学歴な方やハイスペックな方が多いんです。若い世代は女性が働くのが当たり前の風潮で育ってきたので、海外でいきなり『内助の功』だけを求められても受け入れがたい。余計に葛藤して悶々としてしまう方が多い傾向にあります」

さらに深刻なのは、日本にいる家族や友人とのコミュニケーションが、かえって悩みを深めてしまうパターン。

「悩みを聞いてほしくても、日本にいる人からすると、“働かなくていいなんて最高じゃん”とか、“それって自慢？いい生活してるんでしょう？”という風に捉えられがち。それを真正面から受け止めて、“贅沢な悩みなのかも”“私がおかしいのかな”と自責の念にかられてしまうのです」

ストレスから円形脱毛症や不眠症に悩まされる、涙が止まらなくなる……など精神的に追い込まれてしまう駐妻たちをたくさん見てきた前川さん。

「一方で、私が『プロ駐妻』と呼んでいるのが、40〜50代の層です。“ついてきてお世話をしてあげているんだから当然でしょう”と完全に割り切って、ランチや習い事を罪悪感なく楽しんでいる妻たちも」

ただ、そうした適応ができるか否かは個人の資質だけでなく、周囲の環境にも大きく左右される。【記事後編】では、特殊な「日本人コミュニティ」の閉塞感や、妻を「夫の付帯物」として扱う企業の古い体質など複雑に絡み合う「闇」の実態に迫る。

お話を伺ったのは……

前川由未子さん

金城学院大学国際情報学部 専任講師。臨床心理士、公認心理士。産業組織領域を専門に、これまでに5000人以上の支援に携わる。2025年、海外居住者のメンタルヘルスケアを提供する(株)Taznaを設立。

