人気レースクイーンの阿比留あんな（29）が12日までに自身のインスタグラムを更新。黒のパンツコスチューム姿を披露した。

「私の大忙し #TAS2026が終了しました みんなのおかげで8年やってきたけど新しい経験を沢山できたよ」と、千葉・幕張メッセでの「東京オートサロン2026」を終えての心境を記し、黒のパンツコスチューム姿の写真をアップ。

「抜け出す事が多い中私を使ってくださったAUTO WAYさんに感謝です」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「素敵です」「キレイ」「あびるん応援しているよ！！」「お疲れ様です」などの声が寄せられている。

阿比留は、2018年にレースクイーン・デビューし、25年は「WinG」などで活動。レースクイーン歴8年で1度も休んだことはなしの“皆勤賞”を継続中。10日に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞。

大阪府出身で、公式プロフィルは、身長1メートル67、スリーサイズはB83・W60・H87。血液型A。趣味はピラティス、ダンス、特技は、誰とでも仲良くなれること。