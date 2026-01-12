＜大相撲初場所＞◇初日◇11日◇東京・両国国技館

【映像】珍しいアクシデント発生 実際の様子

幕下六十枚目・淡の海（鳴戸）と幕下六十枚目・羅漢児（二所ノ関）の取組でアクシデントが発生。土俵下で審判を務めていた元大関・出島の大鳴戸親方に力士が激突してしまい、親方が退場するという珍しい一幕に心配と安堵の声が交錯した。

立ち合い直後、羅漢児は淡の海の左まわしを掴み、優勢に立つ。土俵際に追いこまれた淡の海だったが、なんとか体勢を変え、踏ん張りを見せた。しかし、羅漢児は左まわしを掴んだまま、強引に上手出し投げ。淡の海は勢いよく土俵下に転落してしまった。

すると淡の海は、土俵下で審判を務めていた大鳴戸親方に直撃。ABEMAの収音マイクは「ドンっ」という激しい激突音を拾っていた。身長186センチ、体重140.6キロの巨漢とぶつかった大鳴戸親方はひとたまりもなく、後ろへと倒れ込んでしまい、その光景に館内はどよめいた。

しばらく起き上がることができない大鳴戸親方…淡の海が心配そうにしていると、まず呼び出しが駆けつけた。さらに救急救命士も大鳴戸親方の元へと向かう。その間、館内は騒然となっていた。

次の取組は幕下五十八枚目・朝玉勢（高砂）と幕下五十八枚目・時天嵐（時津風）の一番が予定されていたが、両力士が土俵に上がるタイミングで、大鳴戸親方はなんとか立ち上がり、周囲に両脇を抱えられながら、退場していった。一方、向正面で審判をしていた元関脇・安美錦の安治川親方は、大鳴戸親方に代わり、審判長の位置へ。

この光景に視聴者は「避けないの強いな親方」という声を上げた他、「親方大丈夫？」「救護班出てきた」「すぐ救護の方が来てくれるのはだいぶ安心になった」と心配するコメントも寄せた。さらに大鳴戸親方が退場していく姿には「これはかなり珍しい」「親方退場は初めて見たかもしれない」という驚きのリアクションも上がっていた。

しかしその約20分後に相撲ファンが安堵する光景が待っていた。幕下三十六枚目・魁勝（浅香山）と幕下三十七枚目・天道山（藤島）の一番を前に、大鳴戸親方が西の花道から自力歩行で再入場した。一礼をしてから、先ほど、安治川親方が座っていた位置で審判の職務を再開すると、この姿に、相撲ファンは「おかえりなさい」「戻ってきてよかった」「大丈夫そうだね」などの声を寄せていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）