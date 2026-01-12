バレンタインに「ブラックサンダーまみれ」の路面電車が走る！？ 車内では食べ放題＆特別な体験企画 2/14・15開催
豊橋鉄道はバレンタインイベント「豊橋ブラックサンダーまみれ」と連携し、企画電車「ブラックサンダーまみれ電車」を運行します。設定日は2026年2月14日（土）・15日（日）。
ブラックサンダーで装飾した路面電車を運行するだけでなく、車内では驚きの「ブラックサンダー食べ放題」を実施。豊橋の街を走り抜ける約1時間30分の間、どれだけのブラックサンダーを堪能できるのか。甘党には夢のような、あるいはカロリーとの戦いともいえる企画です。
さらに、ブラックサンダーにちなんだ特別な体験企画も実施されるとのこと。今年のバレンタインは、チョコを渡すドキドキよりも、チョコにまみれるワクワクが勝るかもしれません。
「ブラックサンダーまみれ電車」概要
運行日：2026年2月14日（土）、15日（日）
集合・出発時刻：
【第1便】市内線駅前電停発着 12時30分集合 ／ 12時51分発車
【第2便】14時30分集合 ／ 14時51分発車
※各日2便（計4便）
料金：1人 3800円（税込）
※小児料金設定なし（乳幼児も1名とカウント）
※1組4名まで申し込み可
定員：各便30名（最少催行人員20名）
※応募多数の場合は抽選
提供内容：ブラックサンダー食べ放題、特別体験企画
※飲料の提供はないため各自持参（アルコール除く）。
予約方法：申込はWEB予約限定で、豊橋鉄道のホームページから遷移できる応募フォームで受け付けています。電話での受付は行っていません。定員を超える応募があった場合は抽選となります。
応募締切：2026年1月29日（木）17時まで
※1月30日（金）までに受付受理（または当落）メールを送付
※料金の支払いは当日現金払いのみとなります。小学生以下の子どもが参加する場合は、必ず保護者の同伴が必要です。
甘い香りに包まれた路面電車で、特別なバレンタインを過ごしてみてはいかがでしょうか。
（画像：豊橋鉄道）
鉄道チャンネル編集部
（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）