豊橋鉄道はバレンタインイベント「豊橋ブラックサンダーまみれ」と連携し、企画電車「ブラックサンダーまみれ電車」を運行します。設定日は2026年2月14日（土）・15日（日）。

ブラックサンダーで装飾した路面電車を運行するだけでなく、車内では驚きの「ブラックサンダー食べ放題」を実施。豊橋の街を走り抜ける約1時間30分の間、どれだけのブラックサンダーを堪能できるのか。甘党には夢のような、あるいはカロリーとの戦いともいえる企画です。

さらに、ブラックサンダーにちなんだ特別な体験企画も実施されるとのこと。今年のバレンタインは、チョコを渡すドキドキよりも、チョコにまみれるワクワクが勝るかもしれません。

「ブラックサンダーまみれ電車」概要

運行日：2026年2月14日（土）、15日（日）

集合・出発時刻：

【第1便】市内線駅前電停発着 12時30分集合 ／ 12時51分発車

【第2便】14時30分集合 ／ 14時51分発車

※各日2便（計4便）

料金：1人 3800円（税込）

※小児料金設定なし（乳幼児も1名とカウント）

※1組4名まで申し込み可

定員：各便30名（最少催行人員20名）

※応募多数の場合は抽選

提供内容：ブラックサンダー食べ放題、特別体験企画

※飲料の提供はないため各自持参（アルコール除く）。

予約方法：申込はWEB予約限定で、豊橋鉄道のホームページから遷移できる応募フォームで受け付けています。電話での受付は行っていません。定員を超える応募があった場合は抽選となります。

応募締切：2026年1月29日（木）17時まで

※1月30日（金）までに受付受理（または当落）メールを送付

※料金の支払いは当日現金払いのみとなります。小学生以下の子どもが参加する場合は、必ず保護者の同伴が必要です。

甘い香りに包まれた路面電車で、特別なバレンタインを過ごしてみてはいかがでしょうか。

（画像：豊橋鉄道）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）