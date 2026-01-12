アルツハイマー型認知症の原因とは？メディカルドック監修医が解説します。

監修医師：

村上 友太（東京予防クリニック）

「アルツハイマー型認知症」とは？

医師、医学博士。2011年福島県立医科大学医学部卒業。2013年福島県立医科大学脳神経外科学入局。星総合病院脳卒中センター長、福島県立医科大学脳神経外科学講座助教、青森新都市病院脳神経外科医長を歴任。2022年より東京予防クリニック院長として内科疾患や脳神経疾患、予防医療を中心に診療している。脳神経外科専門医、脳卒中専門医、抗加齢医学専門医、健康経営エキスパートアドバイザー。

アルツハイマー型認知症とは、脳の神経細胞が減ることで脳が萎縮してしまう認知症のことです。認知症には、他にもレビー小体型認知症、前頭側頭型認知症、血管性認知症、正常圧水頭症などがありますが、これらの中でもアルツハイマー型認知症は、もっとも患者数が多い病気です。

ところで、加齢による物忘れとアルツハイマー型認知症の違いをご存知でしょうか。いわゆる年相応の物忘れでは、ヒントを与えられれば忘れたことを思い出すことができて、時間や場所は認識することができます。一方で、アルツハイマー型認知症では物忘れをしている自覚がなく、時間や場所が分からなくなったり、体験したことそのものを丸ごと忘れてしまったりします。加齢による物忘れとアルツハイマー型認知症はまったくの別物なのです。

アルツハイマー型認知症になると、人生が終わってしまうのではと不安に感じている方が多いのではないでしょうか。たしかに、アルツハイマー型認知症が進行すると最終的には寝たきりになってしまうことがあります。しかし、病気を患いながら普通の方と変わらないような生活をしている方も少なくありません。アルツハイマー型認知症と診断を受けた後も普通に働いている方もいます。本記事ではどのような病気なのか解説していきますので、少しでも病気に対する理解を深めていただければ幸いです。

アルツハイマー型認知症の主な原因

アルツハイマー型認知症を発症する原因は判明していません。アルツハイマー認知症の病理学的な検討では、いくつも異常が見つかっていますが、それが病気の原因なのか、あるいは病気を発症した結果として存在しているのか明らかではないのです。これまで原因と考えられたものに対して数々の治療薬の開発が進められていますが、2023年末時点において病気そのものを改善することができる治療薬は残念ながらありません。

現時点で主な原因と考えられているものを列挙します。

アミロイドβの蓄積

アルツハイマー型認知症の患者さんでは、アミロイドβと呼ばれるタンパク質が脳に蓄積していることが分かっています。アミロイドβは、いわば脳内に存在するゴミのようなものです。健康な方の脳にも存在しています。しかし異常に蓄積すると、脳の神経細胞が死滅して正常な情報伝達ができなくなってしまうのです。アミロイドβの蓄積は、アルツハイマー型認知症を発症する十数年も前から始まっていると言われています。また、アミロイドβが脳に溜まってくると、老人斑と呼ばれる脳のシミのようなものができることも特徴です。

タウタンパク質の増加

アルツハイマー型認知症は、タウタンパク質の増加も原因だと言われています。タウタンパク質が増加すると、神経細胞同士で行われる信号の伝達が損なわれてしまうのです。健康な方でもタウタンパク質は見られます。しかし、タウタンパク質が脳の特定部位に過剰に増加すると、影響をもたらすようになってしまうのです。脳脊髄液検査や血液検査でタウタンパク質の測定を行うことができます。

神経原線維変化

タウタンパク質が細胞質の中で線維化して沈着すると、神経原線維変化が見られます。正常な細胞には核と細胞質がありますが、神経原線維変化を起こすと核が周辺に追いやられたような形になり、異常な形をした線維のようなものになってしまうのです。通常、アルツハイマー型認知症がない方で神経原線維変化が見られることはありません。神経原線維変化が増えると、神経細胞が少しずつ死滅していくため脳が萎縮すると考えられています。

遺伝

アルツハイマー型認知症のなかには、遺伝が関係して発症しているケースがあります。家族性アルツハイマー型認知症と呼ばれるものです。両親や兄弟、姉妹が発症している場合は、アルツハイマー型認知症の発症リスクが高くなることが分かっています。65歳以上の双子10,000組以上を調査した研究によると、双子の片方がアルツハイマー型認知症を発症した場合、もう片方も発症する割合は約60％でした。家族性アルツハイマー型認知症の特徴は、発症年齢が早いことです。40～60代と比較的若い年齢で発症すると言われています。

ミエリンの異常

アルツハイマー型認知症では、ミエリンの異常が認められています。ミエリンとは、髄鞘とも呼ばれますが、神経細胞に機能を与える役割を有する鞘様の構造体で、神経信号を素早く伝える役割があります。高齢になると記憶力や認知機能、運動機能が衰えますがその原因の一つが神経回路の損傷があると言われています。その神経回路の損傷の原因の一つにミエリンの異常が関わっていることが知られています。若年者はミエリンが脱落しても修復機構が働いて神経回路が再生されますが、高齢の場合には修復能が低下しています。

他にもミエリンの異常によって脳内のアミロイドβが増加することも報告されています。

「アルツハイマー型認知症の原因」についてよくある質問

ここまでアルツハイマー型認知症の原因などを紹介しました。ここでは「アルツハイマー型認知症の原因」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

アルツハイマー型認知症を悪化させる原因について教えてください。

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

ストレスを感じたり脳を使う機会が減ったりするとアルツハイマー型認知症が悪化する可能性があると言われています。

定期的に運動を継続することや、しっかりと睡眠をとること、一人の世界で閉じこもらずに誰かとコミュニケーションをとること、趣味や特技、仕事など頭や体を使って刺激となるようなことを積極的に行うことが、症状の悪化させる予防対策となるでしょう。

編集部まとめ

アルツハイマー型認知症の原因はいまだに判明していない部分がありますが、食事や運動、睡眠といった日常の生活習慣の改善させることが、発症や症状悪化を予防する方法として有用であると考えられています。

現状ではアルツハイマー型認知症を完治させることは難しいため、日頃からの予防に繋がる生活習慣を続けることや、初期症状が出た段階で適切な治療を受けることが重要です。気になる症状が見られたら、早めに精神科や脳神経内科を受診して検査を受け相談することをお勧めいたします。

アルツハイマー型認知症でなくても、物忘れが増えたり幻覚や幻聴が見られたりすることがあります。このような症状があるときは、早めに精神科で相談しましょう。

