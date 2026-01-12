2026年1月8日、韓国メディア・ソウル経済によると、サムスン電子が昨年10〜12月期に四半期ベースで過去最高の業績を記録した。

サムスン電子が発表した25年10〜12月期の連結決算速報値は、売上高が前年同期比22．71％増の93兆ウォン（約10兆500億円）、営業利益が208．17％増の20兆ウォンだった。どちらも四半期ベースで過去最高値となる。売上高は25年7〜9月期の86兆ウォンという記録を塗り替え、営業利益は18年7〜9月期（17兆6000億ウォン）以来、7年ぶりの記録更新となった。

また、25年通期の売上高は332兆8000億ウォン、営業利益は43兆5000億ウォンと集計された。前年比10．60％、33．00％の増加となっている。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「すばらしいね。おめでとうございます」「大企業の好調あっての韓国だ。サムスン電子の皆さん、お疲れさまです！」「頼もしい」「真の愛国企業。もうサムスンをいじめるのはやめてもらいたい」「サムスンはもう終わりだと言ってた連中はどこに行った？」などのコメントが寄せられている。（翻訳・編集/麻江）