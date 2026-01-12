合成ダイヤモンドの急速な普及により、天然ダイヤの価格が下落している。

鉱山閉鎖の発表も相次いでおり、天然ダイヤは減産傾向が続く見込みだ。手頃な価格の合成ダイヤに需要を奪われており、一部の高級品などを除き、天然ダイヤ市場は厳しい状況が続く可能性がある。（ボツワナの首都ハボローネ 笹子美奈子）

退職勧奨

世界最大級のダイヤモンド鉱山の街、ボツワナ南部ジュワネングには、同じ作りの小さな平屋建ての家が立ち並ぶ。鉱山労働者の社宅だ。作業着姿の住民をぽつりぽつりと見かけるが、空き家が目立つ。

鉱山で原石を掘る仕事に従事する男性（４２）は昨年９月、退職勧奨の通知を受け取った。月収は３０００プラ（約３万４０００円）で、６０歳までの正規雇用契約で家賃は無料だ。退職すれば、社宅を出なければならない。

毎日朝７時から午後３時までシャベルで地表を掘っているが、原石を掘り当てたことは一度もないという。「天然ダイヤは価値あるものだ。合成ダイヤに仕事を奪われるなんて」と顔をしかめた。

性質同じ

合成ダイヤに需要を奪われ、天然ダイヤの価格は２０２２年比で約３０％下落し、過去５年で最低水準だ。合成ダイヤの市場占有率は１５年の約１％から２４年は約２０％まで伸びた。合成ダイヤの物理的な性質は天然ダイヤと同じで、技術の向上で見た目では区別が難しい水準のものもある。天然ダイヤは品質にばらつきがあり単純比較はできないが、天然ダイヤの数分の一程度で購入できる。

最大市場の米国では婚約指輪販売量の４割超を合成ダイヤが占める。コストパフォーマンス（費用対効果）を重視するＺ世代が結婚する年代となり、婚約指輪に合成ダイヤを選ぶようになっている。

環境保全や人権問題といった社会的な課題解決に配慮して商品を購入する「エシカル（倫理的）消費」も合成ダイヤの追い風だ。天然ダイヤは採掘時に自然を破壊しているなどの指摘がある。米国では著名な歌手や俳優もエシカルを理由に合成ダイヤを愛用しているという。

二極化

天然ダイヤ業界は差別化戦略を打ち出している。業界大手デビアスは１８年、合成ダイヤ事業に参入したが、２５年５月に撤退を発表。その後、米国で大規模な天然ダイヤ販売促進活動を始めた。米歌手テイラー・スウィフトさんと連携し、「自然界で１０億年の歳月を経て作られる」といった希少性を強調する。

だが、需要の回復は容易ではない。今後、天然ダイヤは需要に応じて生産調整され、供給が減っていくとみられる。ダイヤ専門家のエダン・ゴラン氏は「合成ダイヤの価格は引き続き下落が予想される。天然ダイヤへの需要が（一定程度）継続すれば、天然ダイヤはより希少なものとなり、価格が上昇する可能性もある」と指摘する。

需要「感情的な愛着」重要…デビアス上席副社長・ジェームズ・カービー氏

ダイヤモンド業界大手デビアスの商品計画・販売部門上席副社長ジェームズ・カービー氏が、読売新聞のインタビューに応じた。合成ダイヤ事業への参入について、「『デビアスが合成ダイヤを投入している』との否定的な印象を与え、結果として市場に混乱を招いた」と振り返り、戦略の転換を図ったと説明した。

カービー氏は、天然ダイヤの需要を左右するのは「感情的な愛着」で、日本で根付く「婚約指輪は給料３か月分」といった価値観の再生の重要性を強調した。

生産計画については、「供給が需要に見合うよう調整し、過剰生産しないようにしている。しばらく同様の状況が続く」とした。世界の需要動向については、「米国で厳しい状況が続いている。中国は婚姻件数が減り、世界全体の消費量の１２％を占めていたのが２％に急減した。一方、インドが中国を抜いて世界２位の消費国となり、１１％を占めている」と説明した。